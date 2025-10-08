Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a reacționat vehement la adresa omologului său de la Dinamo, Andrei Nicolescu, acuzându-l pe acesta de ipocrizie în privința protocolului pentru biletele suporterilor.



"Nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo"

Oficialul Rapidului a fost deranjat de afirmațiile lui Nicolescu, care susținuse cu o zi înainte că a propus ca fiecare echipă oaspete să primească o întreagă peluză pe Arena Națională, dar că așteaptă de 4-5 zile un răspuns din Grant. Angelescu a demontat public varianta prezentată de șeful "câinilor".



"Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. Să vii să încerci să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai suspusă, mai șmecheră, și să spui că «noi am trimis și cumva Rapid n-a răspuns». Ca să fie foarte clar, nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. Am văzut emisiunea, m-am dus de dimineață la club, am început să sun. Dinamo nu a trimis nicio adresă oficială", a tunat Angelescu la PrimaSport.



Mai mult, finanțatorul Rapidului a dezvăluit și momentul exact în care propunerea a ajuns, în sfârșit, la clubul său: "Azi, când m-am suit în mașină, s-a trimis propunerea, la 20:30. Deci nu e normal ca tu să spui că de 4-5 zile n-ai primit răspuns când n-ai întrebat pe nimeni relevant din club".



Angelescu a ținut să reitereze dorința Rapidului de a juca derby-urile pe cel mai mare stadion al țării, cu fanii în tribune: "Am spus-o de la început că Rapid dorește și va juca meciurile cu FCSB și Dinamo pe Arena Națională. O spun din nou ca să audă și domnul Nicolescu".

Declarația care a pornit conflictul

Luni, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, se arătase deschis la un acord de reciprocitate cu Rapid, pentru ca ambele galerii să beneficieze de condiții civilizate la meciurile directe.



"Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul", spunea Nicolescu.

