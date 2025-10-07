Patronul campioanei l-a ironizat pe Dan Șucu și consideră că succesul giuleștenilor este unul de moment, bazat pe noroc și pe un singur jucător.



Finanțatorul de la FCSB a avut o primă reacție acidă la adresa rivalilor, în stilu-i caracteristic, transmițând că supremația alb-vișiniilor nu va dura.



"Nu credeam că Rapid va ajunge pe locul 1, dar i-a dat Dumnezeu și lui. Dacă bagă atâția bani, săracul, hai să stai și tu pe locul 1 puțin. O să mai stea, până când o să vină Gigi Becali: ‘Ia stai, măi, Șucule, acolo, unde te crezi tu aici? Ia, vezi de treaba ta, mă’", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.



Mai mult, Becali a pus la îndoială și valoarea victoriei obținute de Rapid împotriva Farului, scor 3-1. "Nu mă așteptam să fie pe locul 1, e o echipă care stă într-un singur jucător. O echipă care dă trei goluri din trei devieri", a adăugat acesta.



Becali, plan în 3 pași



Gigi Becali nu s-a limitat doar la ironii și a dezvăluit și strategia pe care a gândit-o pentru ca FCSB să revină în fruntea clasamentului până la finalul sezonului regulat. Planul este unul metodic, pe etape.



"Pentru FCSB, strategia e în felul următor. Trebuie neapărat ca după următoarele 5-6 meciuri să fim pe locul 6. După alte 5-6 meciuri să fim pe locul 3, iar la finalul sezonului regulat să fim pe locul 1. Să-l dăm pe Șucu jos, că își ia lumea-n cap după aceea", a afirmat patronul roș-albaștrilor.