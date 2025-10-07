”Câinii” au 23 de puncte și sunt pe locul patru după 12 runde, la două puncte distanță de Rapid, care împarte prima poziție cu FC Botoșani.



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, se așteaptă la o asistență impresionantă pe cel mai mare stadion al țării, mai ales că atât ”roș-albii”, cât și Rapid, au șanse să se bată la titlu pentru prima oară după mulți bani.



Dinamoviștii ar vrea să semneze un protocol cu rivala pentru a le acorda o peluză întreagă pentru fanii rapidiști pe Arena Națională. În schimb, Rapid ar urma să le întoarcă serviciul celor de la Dinamo în retur.



Andrei Nicolescu: ”Încercăm să facem un protocol”



Doar că propunerea venită din partea lui Nicolescu rămâne fără răspuns din partea rivalei giuleștene. Președintele lui Dinamo susține că au trecut ”4-5 zile” de când a înaintat propunerea către Rapid.



„Dinamo - Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus. E un meci între două echipe cu rezultate bune. E un meci care pentru o zi decide locul 1. Sunt două echipe de tradiție care au suferit mult în trecut și acum sunt sus.



Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri. Aștepăm protocolul, reciprocitate. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească.



Dacă nu, va trebui să ținem și noi cont de reguli, adică să le oferim 5 la sută din stadion. Sper că se rezolve, altfel vor primi cele 2.700 de bilete la inelul doi. Nu văd niciun impediment pentru care nu am face această reciprocitate. Cred că se gândesc în zona asta. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

