Dobre a reușit o dublă în victoria din Giulești, iar la final a sărbătorit alături de suporterii din peluză înjurând cu patos rivala Dinamo, următoarea adversară a Rapidului în campionat.

Rapid reacționează după imaginile cu Alex Dobre injurând rivala cu patos



Pe de o parte, Victor Angelescu spune că nu este de acord cu modul în care a procedat Dobre și îi transmite căpitanului că ar fi fost mai bine să se abțină. Pe de altă parte, acționarul minoritar și președintele clubului crede că nu este o chestiune atât de gravă, în contextul în care astfel de momente apar des pe stadioanele din România.



"În general, în calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri. Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toți jucătorii, toți căpitanii. Când a câștigat FCSB titlul, unii jucători au postat niște poze pe internet, după care le-au scos. A fost Bîrligea, la un moment dat.Și-au dat seama că au greșit. E o anumită exuberanță.



De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înțeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare. E mai mult o chestie de îmbărbătare pentru că vine un derby.



Ar fi bine ca galeriile să nu aducă injurii, dar asta nu se poate în lumea ultras. Sunt lucruri care așa sunt în fotbal. Poate și Săpunaru a mai făcut-o, poate și căpitani de la Dinamo. Astea sunt lucruri care sunt normale înaintea unui meci, dar da, probabil Dobre ar fi trebuit să se abțină. În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect și mi se pare că se face prea mult caz pe chestia asta", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

