Starul pe care greii vestiarului de pe Camp Nou l-ar fi detestat. Ce scriu spaniolii

Se pare că francezul campion mondial în 2018 nu mai era dorit de greii din vestiarul Barcelonei.

"Griezmann nu a fost considerat parte a grupului"

Cotidianul catalan Sport scrie, vineri, că mai mulţi jucători din vestiarul echipei FC Barcelona s-au bucurat de plecarea francezului Antoine Griezmann la Atletico Madrid, potrivit news.ro.

Cotidianul spaniol notează că a aflat de la jucători ai echipei catalane că "francezul nu a fost niciodată considerat parte a grupului".

Jucătorii ar fi fost deranjaţi de documentarul controversat La Decision în care Griezmann spunea, în urmă că trei ani, că nu va sema cu Barca, lucru pe care l-a făcut însă anul următor.

Tot Sport notează că nici Griezmann nu s-ar fi simţit prea bine în vestiar, contrar a ceea ce a spus în repetate rânduri.

Mesajul lui Griezmann dădea de înțeles altceva

Antoine Griezmann (30 de ani) s-a întors la Atletico Madrid. Barcelona l-a trimis sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.

Înainte de revenirea sub comanda lui Diego Simeone, Griezmann a avut un mesaj pentru fanii Barcelonei pe rețelele de socializare.

„Dragi suporteri, îmi iau la revedere recunoscător pentru dragostea pe care am primit-o.

Am oferit totul pentru acest tricou, m-am implicat la acest club mare și plec trist pentru ca nu am reușit să mă bucur mai mult de voi în tribune, dar mândru că am fost unul dintre voi. Visca Barca!”, a scris Griezmann, pe rețelele de socializare.