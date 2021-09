Vești proaste după accidentarea lui Alibec! Cât va lipsi atacantul naționalei 

Mirel Rădoi nu se va putea baza pe Denis Alibec în următoarele meciuri.

Atacantul împrumutat de CFR Cluj din Turcia a ieșit accidentat în minutul 74 al partidei dintre Islanda și România, câștigat de naționala noastră cu 0-2 și va rata duelurile cu Liechstein și Macedonia de Nord. Pentru Mirel Rădoi este o veste tristă, mai ales că Alibec a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, din meciul cu Islanda.

Alibec, probleme după meciul cu Islanda

Alibec nu are o ruptură musculară, așa cum s-a crezut inițial, ci o liziune fibrilară în zona din față a mușchiului pulpei. Denis va efectua un RMN sâmbătă dimineață, pentru confirmare.

Atacantul a vorbit deja despre accidentarea sa, dar și despre meci, spunând că este trist din cauza accidentărilor constante de care suferă.

"Important e că am câștigat, nu contează cine marchează. Am venit cu gândul la victorie și s-a văzut. Ne-am mobilizat împreună cu staff-ul și cred că am făcut un meci bun.

Îmi pare rău, chiar nu pot să duc 3 luni fără să mă accidentez, nu știu ce să mai fac, mă pregătesc, fac prevenție, dar degeaba. Ceva se întâmplă cu mine și chiar vreau să fac niște analize.

Eu zic că putem lua cele 6 puncte (n.r. din meciurile cu Liechtenstein şi Macedonia de Nord). Dacă vom juca așa, nu cred că poate să ne oprească nimeni. Suntem o echipă bună, cu jucători de calitate.

Toți cei care au intrat azi au făcut diferența. M-am simțit foarte bine, nu mă așteptam să fie așa mulți (n.r. români) în Islanda. Le mulțumim! Aveam tricoul promis, dar l-am dat lor pentru că m-au impresionat", a declarat Alibec, pentru FRF.

Programul României. Meciurile sunt LIVE pe Pro TV

5 septembrie 2021: Islanda – Macedonia de Nord (19:00), ROMÂNIA – Liechtenstein, Germania – Armenia (21:45)

8 septembrie 2021: Armenia – Liechtenstein (19:00), Macedonia de Nord – ROMÂNIA, Islanda – Germania (21:45)

8 octombrie 2021: Germania – ROMÂNIA, Islanda – Armenia, Liechtenstein – Macedonia de Nord (21:45)

11 octombrie 2021: ROMÂNIA – Armenia, Islanda – Liechtenstein, Macedonia de Nord – Germania (21:45)

11 noiembrie 2021: Armenia – Macedonia de Nord (19:00), ROMÂNIA – Islanda, Germania – Liechtenstein (21:45)

14 noiembrie 2021: Liechtenstein – ROMÂNIA, Armenia – Germania, Macedonia de Nord – Islanda (19:00)