Transferurile lui Cosmin Matei și Gabriel Torje la Dinamo, în stand-by

Dinamo a încercat să îi aducă pe Cosmin Matei și Gabriel Torje.

Imediat după ce s-a ridicat interdicția la transferuri, Dinamo a început să vâneze fotbaliști. În încercarea de a se salva de la retrogradare, dinamoviștii au încercat și două repatrieri. Gabriel Torje și Cosmin Matei erau așteptați în ”Ștefan cel Mare”, însă cele două mutări încă nu s-au perfectat.

Potrivit informațiilor Pro TV și www.sport.ro, șefii de la Dinamo nu au reușit, deocamdată, să ajungă la un acord cu cei doi mijlocași.

Cosmin Matei a evoluat la Dinamo între ianuarie 2012 și februarie 2016, interval în care a înscros de 21 de ori în 124 de meciuri. Viitorul Constanța (Farul), FCSB și Astra sunt celelalte echipe interne din cariera fotbalistului.

Gabriel Torje a prins două mandate la Dinamo, din ianuarie 2008, când a venit de la Poli Timișoara, până în august 2011, când a fost cedat la Udinese, respectiv din februarie 2018 până în iunie 2018, când a fost îmărumutat de la Akhmat Grozny.

Fotbalistul ce a strâns 170 de meciuri, 25 de goluri și 30 de pase de gol în tricoul Dinamovist a vorbit, înainte de negocieri, despre venirea sa la club.

"Discuții sunt și la ora asta cu niște echipe din țări străine. Eu fiind liber pot să semnez cu oricine, dar echipele din străinătate nu s-au grăbit să vină cu vreo ofertă.

Vreau să vorbesc doar despre Dinamo pentru că ei sunt cei cu care am vorbit și mi-am dat acordul să vin să avem o discuție. Au mai fost și alte echipe din România cu care am discutat, însă am preferat să stau acasă alături de familia mea, pentru că a fost o perioadă grea.

Am vorbit cu echipe din România, ne-am înțeles la o anumită sumă, iar a doua zi mi-au spus că îmi dau cu 1000 de euro mai puțin și, dacă joc bine, îmi dau diferența în iarnă. Asta e o jignire și nu am acceptat. Nu am avut nicio ofertă de la Rapid sau FCSB", a declarat Torje.