Andrei Prepeliță, discurs critic după înfrângerea cu FC Botoșani: "Am fost total dezorganizați". Ce le-a reproșat jucătorilor 

La declarațiile făcute la finalul partidei, Andrei Prepeliță a vorbit despre lipsa de organizare din defensivă, dar și despre greșelile personale comise de anumiți jucători.

”Au fost două repriză diametral opuse, o primă repriză foarte bună din partea noastră, am controlat jocul și am avut ocazii. După, a picat acel gol dintr-o fază fixă și, în a doua repriză, echipa și-a pierdut organizarea, deși am discutat foarte mult la pauză despre asta. Am fost total dezorganizați.

Au fost greșeli personale, pase simple greșite și cei de la Botoșani au ajuns în situații favorabile.

Mă așteptam la un meci greu, dar, la cum a decurs prima repriză, mă așteptam să câștigăm”, a declarat Andrei Prepeliță la DigiSport.

FC Argeș se află pe poziția a noua în clasamentul Ligii 1, cu 21 de puncte.