Prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League va avea loc joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția, iar partida va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO, platforma de streaming care aduce suporterilor din România fotbalul la cel mai înalt nivel.

VOYO aduce în exclusivitate duelul european al verii: Aberdeen - FCSB, în play-off-ul UEFA Europa League



Formația pregătită de Elias Charalambous a demonstrat că are forța și determinarea de a reveni spectaculos și de a trece peste momentele dificile, iar suporterii FCSB au toate motivele să creadă într-o nouă calificare istorică. După două victorii în fața kosovarilor de la Drita, roș-albaștrii vor încerca să facă un pas decisiv spre grupele UEFA Europa League, unde clubul își dorește cu ardoare să revină.

Aberdeen, adversarul din Scoția, este o echipă cu tradiție în competițiile europene, cu un stil de joc fizic și intens, susținută de un public extrem de pasional. Meciul promite să fie unul plin de tensiune și spectacol, în care fiecare moment va conta, iar VOYO este locul unde fanii pot trăi toate emoțiile acestei confruntări decisive.

Transmisiunea exclusivă de pe VOYO va oferi fanilor din România acces direct la o experiență completă: meciul integral, analiză înainte și după fluierul final. Platforma continuă astfel să fie destinația preferată pentru cei care vor să fie conectați la marile evenimente sportive ale momentului.

Pentru FCSB, calificarea în grupele UEFA Europa League ar reprezenta nu doar un succes sportiv, ci și o reconfirmare a statutului de club cu tradiție și ambiții mari pe scena europeană.



Joi, 21 august, de la ora 21:45, toată România fotbalistică are un singur loc de întâlnire: VOYO, unde fotbalul se joacă exclusiv.

