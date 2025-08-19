E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Simona Halep, detronată de pe podium. La 6 luni și jumătate după ce a renunțat la tenis, campioana noastră a căzut pe 4, în clasamentul all-time al premiilor adunate în turnee. Sport.ro îți spune cine e jucătoarea care a trecut peste Simona și cum stau celelalte românce în topul banilor.

*FCSB i-a decis soarta lui Ngezana. La 48 de ore după gafa sa monumentală, în derby-ul cu Rapid, Mihai Stoica a explicat ce se va întâmpla cu fundașul sud-african. Află pe sport.ro ce urmează pentru Ngezana, în meciul Aberdeen – FCSB din play-off-ul Europa League.

*BBC a dat verdictul înainte de Aberdeen – FCSB. Campioana României a ajuns la dubla decisivă, pentru intrarea în grupa de Europa League, după o serie de rezultate sub așteptări. Sport.ro prezintă concluzia britanicilor, înainte ca FCSB să întâlnească deținătoarea Cupei Scoției.

