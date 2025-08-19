Prima manșă este programată joi, de la 21:45, LIVE pe VOYO.

Gigi Becali i-a uimit pe scoțieni

După ce roș-albaștrii au remizat cu Rapid, scor 2-2, în runda a șasea din Superliga României, ultimul meci al campioanei înainte de prima înfruntare cu Aberdeen, Gigi Becali, patronul lui FCSB, l-a criticat dur pe Darius Olaru.

Finanțatorul i-a reproșat căpitanului de la FCSB că ”a pierdut toate mingile” în derby-ul cu Rapid.

Scoțienii au fost surprinși de gestul lui Gigi Becali: ”Patronul Stelei București, Gigi Becali, a lansat un atac incredibil la adresa propriului căpitan, după ce a ordonat schimbarea acestuia la pauză, în derby-ul disputat înaintea deplasării din această săptămână la Aberdeen.

Excentricul patron, Gigi Becali, fost politician care a fost condamnat la trei ani de închisoare în urma unui scandal de corupție petrecut în urmă cu 12 ani, nu ascunde faptul că el este cel care alege personal echipa și face schimbările în timpul meciurilor.

Și a explicat clar de ce l-a scos de pe teren pe propriul căpitan, internaționalul român Darius Olaru, la pauză”, a scris The National.

Ce a spus Gigi Becali despre Darius Olaru după Rapid - FCSB 2-2



”Olaru n-a contat! A pierdut toate duelurile. Dacă pierzi toate duelurile, nu poți să joci. E mai bine să joace în repriza a doua, ca să-și revină. A pierdut toate duelurile, a mai pierdut și o minge pe acolo... ați văzut că mijlocul terenului nu era al nostru. Olaru nu a contat nici in apărare, nici în atac. D-aia a fost schimbat. Apoi, George Popescu (n.r. – Tavi Popescu). Singura problemă e că nu-și mai revine, pierde toate mingile”, a spus Gigi Becali.