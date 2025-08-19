Ciprian Marica: "FCSB să nu își mai subestimeze adversarul și să nu intre cu pieptul în față contra lui Aberdeen"

Prima manșă a duelului Aberdeen - FCSB va avea loc în Scoția, pe Pittodrie Stadium, joi, de la ora 21:45, în direct pe VOYO.

Ciprian Marica este de părere că un factor decisiv în dubla cu Aberdeen va fi modul în care campioana României va aborda jocurile. Fostul internațional, care a petrecut o perioadă scurtă ca jucător și la FCSB, avertizează în privința aroganței.



"Dacă nu își mai subestimează adversarul și nu intră cu pieptul în față ca și cum meciul ar fi câștigat doar pentru că ei se prezintă pe teren, FCSB are șansa ei. FCSB nu a uitat fotbalul, acești jucători nu au cum să uite fotbalul.



Au trecut și trec printr-o perioadă mai puțin bună, însă FCSB are valoare și poate trece de Aberdeen. Au șansa lor, nu văd de ce nu.



FCSB pare să-și revină după perioada slabă cu înfrângerile consecutive din campionat. Meciurile cu Drita pare că i-au trezit pe băieți și le-au adus puțină liniște. A înțeles asta și patronul, că e nevoie să fie luat piciorul de pe accelerație", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.

FCSB, 5 puncte în primele 6 etape, la fel ca anul trecut

FCSB a făcut un egal cu gust de înfrângere cu Rapid! Pentru că a „reușit“ să conducă, fără emoții la un moment dat, cu 2-0, pentru ca, la final, tabela să afișeze 2-2!

Așadar, criza FCSB-ului din acest debut de sezon se prelungește. Iar asta fix înaintea dublei cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League. Prima manșă e programată pentru joi, ora 21.45, în Scoția.

Odată cu acest egal în fața Rapidului, FCSB se confruntă cu o situație bizară! Pentru că, dacă ne uităm în clasament, are fix același număr de puncte, după șase etape, ca anul trecut.

Concret, în campania 2024-2025, după șase runde, FCSB avea doar 5 puncte și ocupa locul 13 în ierarhia Superligii. Acum, după șase etape, FCSB a ajuns, din nou, la 5 puncte și ocupă același loc 13!

