Grecul Anastasios Douvikas, atacantul echipei Como, a preluat conducerea în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor, după hat-trick-ul pe care l-a reuşit miercuri seara pe terenul formaţiei RC Lens, unde oaspeţii s-au impus cu scor neverosimil, 9-1, stabilind astfel un nou record al competiţiei.

Cu total de şase goluri marcate de la debutul actualei ediţii de Champions League, Douvikas i-a depăşit pe norvegianul Erling Haaland (Manchester City) şi pe italo-germanul Nicolo Tresoldi (Club Brugge), ambii cu câte 5 reuşite.

Atacantul grec de 27 de ani joacă la Como din 2025, după ce anterior a mai evoluat la Asteras Tripolis, Volos, Utrecht și Celta Vigo - toate echipe de primă ligă.

Como, departe de recordul lui Dinamo

Debutanta Como a reuşit cea mai categorică victorie în deplasare din istoria celei mai importante competiţii europene intercluburi, depăşind recordul anterior, stabilit de Bayern Munchen, care a dispus cu 8-2 de FC Barcelona, pe teren neutru (Lisabona), în 2020, conform Fox Sports.

Italienii au egalat, totodată, cea mai mare diferenţă de scor din Champions League, stabilită anterior de FC Liverpool şi Real Madrid, care s-au impus cu acelaşi scor, 8-0, în faţa formaţiilor Beşiktaş Istanbul, respectiv Malmo FF.

Recordul absolut din Liga Campionilor/Cupa Campionilor Europeni este însă în continuare deținut de Dinamo, 11-0 cu Crusaders Belfast pe 3 octombrie 1973.

Au marcat atunci Dudu Georgescu (7', 14', 47', 73'), Radu Nunweiller (19', 40', 75', 81'), Cornel Dinu ('52), Florea Dumitrache ('67), plus un autogol ('88).

Clasamentul golgheterilor din Liga Campionilor 2026-2027

6 goluri: Douvikas (Como)

5 goluri: Haaland (Manchester City), Tresoldi (FC Bruges)

4 goluri: Batrakov (Galatasaray), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Guirassy (Borussia Dortmund), Kane (Bayern Munchen), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabona), Malen (AS Roma), Kylian Mbappe (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona)

3 goluri: Barcola (FC Liverpool), Ross Barkley (Aston Villa), Matheus Cunha (Manchester United), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Foden (Manchester City), Nicolas Jackson (Aston Villa), Lamine Yamal (FC Barcelona), Alexis Mac Allister (Liverpool), McTominay (FC Napoli), Nico Paz (Como), Ferran Torres (PSG). Info: Agerpres