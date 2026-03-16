Tensiunile au atins cote maxime în tabăra alb-roșie după înfrângerea din prima etapă a play-off-ului.

Nemulțumirile legate de arbitraj s-au mutat în studioul 48TV. Acolo, alături de ceilalți realizatori, crainicul dinamovist Ștefan Știucă a avut o reacție extrem de agresivă la adresa arbitrajului și a conducerii din Giulești.

„Domnul și doamna Șucu, vă rog eu frumos, pregătiți o serie de 4-5 tricouri vișinii, frumoase, faceți-i-le cadou lui Istvan. Să-i dea cineva acestui om un tricou cu Rapid.

Nu vă e rușine? Vă p****i pe munca noastră, vă c****i pe efortul jucătorilor, vă p****i pe ce construim aici? Nicolescu nu e președintele Uniunii Patronatelor? E o situație că nu e miliardar? Ce vă deranjează? Să facem cum a făcut Dănuț Coman? Ce trebuie să se întâmple? De ce vă bateți joc de noi?

Ne cerem scuze că suntem în starea asta, pur și simplu nu putem înțelege. E viciere de rezultat”, a spus Ștefan Știucă.

Sancțiunea dictată de conducerea clubului

Reacția oficială a clubului Dinamo nu s-a lăsat așteptată. Andrei Nicolescu a transmis luni că ieșirea angajatului său nu va rămâne nepedepsită.

„E incalificabil! Am vorbit cu Ștefan (n.r. – Știucă). Au fost două expresii punctuale pentru care va primi o sancțiune din partea clubului. El e un artist, dar pentru cele două expresii punctuale… va fi sancționat. Pe celelalte le pot înțelege, a făcut o trimitere”, a precizat președintele dinamovist, citat de DigiSport.