Andrei Cristea și-a anunțat retragerea: "Nu-mi place să păcălesc fotbalul!". Ce urmează pentru eroul din meciul cu Valencia

Atacantul era liber de contract de la mijlocul lunii februarie, când și-a reziliat contractul cu CS Mioveni, formație la care a evoluat în prima parte a sezonului și la care a strâns 13 meciuri.

Andrei Cristea se retrage

Andrei Cristea va împlini 38 de ani în luna mai și spune că a luat deja decizia de a se retrage din dorința de "a nu păcăli fotbalul". Fostul jucător de la FCSB și Poli Iași anunță că se gândește acum să antreneze, având deja o experiență scurtă la Poli Iași, anul trecut.

"Lumea mă încurajează și îmi spune că le e dor de mine, dar după o carieră de 21 de ani cred că a venit timpul să pun stop. Sper să am o carieră la fel de lungă și poate mai frumoasă în antrenorat. E o decizie grea, dar asta e. Mie nu-mi place să păcălesc fotbalul. Mi-a plăcut să fiu cu inima deschisă printre oameni. Îmi place să fiu în iarbă, să am presiunea fotbalului.

Am terminat Licența A de antrenor, am avut și o experiență la Iași. Cred că e un loc unde m-aș putea implica și mi-aș putea face o carieră. Cu Costel Enache nu mă cunosc, a avut el o declarație un pic deplasată când am plecat eu de la Iași. Nu am înțeles-o atunci, nici acum, nu înțeleg nici politica de acum de la club. Dar am încredere în Cornel Șfaițer", a spus Andrei Cristea, potrivit Prosport.

Andrei Cristea și-a început cariera la FCM Bacău și a mai jucat pentru FCSB, Poli Timișoara, Poli Iași, Dinamo, Karlsruher (Germania), FC Brașov, FK Qabala (Azerbaidjan), Salernitana (Italia), Martina Franca (Italia), Universitatea Craiova și CS Mioveni.

Cristea a rămas în istoria fotbalului românesc și datorită dublei reușite în meciul FCSB - Valencia, din 16-imile Cupei UEFA, sezonul 2004/2005. După 0-2 în Spania, echipa pregătită la acel moment de Walter Zenga a câștigat în timpul regulamentar cu același scor grație reușitelor lui Andrei Cristea, iar ulterior s-a impus la loviturile de departajare, 4-3.

În perioada petrecută la FCSB (2004-2006), Andrei Cristea a câștigat de două ori titlul în Liga 1. La echipa națională, băcăuanul a strâns nouă meciuri, fără să marcheze.