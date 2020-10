Andrei Cristea, marcat de accidentarea lui Koljic! "Sunt sigur ca ar fi plecat din Romania, e peste nivelul Ligii 1!" Ce le-a transmis oltenilor dupa meci

Universitatea Craiova a castigat meciul cu Poli Iasi, scor 1-0.

La finalul meciului, Andrei Cristea si-a cerut scuze pentru accidentarea suferita de Elvir Koljic dupa un contact cu Mihalache si le-a transmis oltenilor ca le tine pumnii pentru a castiga titlul.

"Deja incep sa apara momentele grele, tensionate. Suntem in mijlocul unui campionat, este regretabil acest moment. Il cunosc pe Koljic, e cel mai bun din campionat din punctul meu de vedere. Vreau sa imi cer scuze in fata acestui club pentru ce i s-a intamplat, e un mom dificil si sper sa-si revina cat mai repede.

Nu este usor sa vezi cum un coleg isi fractureaza piciorul, era in forma buna, avea oferte, ar fi plecat din campionat, probabil, fiindca e mult peste nivelul din Liga 1.

Acum raman doar scuzele, le doresc sa treaca peste acest moment si sa castige campionatul.

Am venit pe terenul unei echipe care se bate cu sanse reale pentru titlu, pana la urma cred ca am facut o partida buna tinand cont ca am fost in 10, am reusit sa ne inchidem, am plecat si pe contraatac cat am putut de mult. Cred ca a fost un joc bun si ramanem cu regretele de rigoare in ceea ce priveste accidentarea lui Koljic", a declarat Cristea.