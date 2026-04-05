Duminică seară, Inter a obținut o victorie uriașă contra lui AS Roma, scor 5-2. "Nerazzurrii" au încheiat perioada de criză, și-au consolidat prima poziție, iar acum au un avans de 9 puncte față de AC Milan și 10 față de Napoli, formații care se vor înfrunta în meci direct luni seară.

Cristi Chivu: "Mircea Lucescu are nevoie de foarte multe rugăciuni"

Conferința de presă de după meci a început cu o întrebare adresată lui Cristi Chivu despre situația lui Mircea Lucescu, care se află în stare gravă la Spitalul Universitar.

"Un gând pentru Mircea Lucescu?", a fost întrebat antrenorul lui Inter, potrivit TMW. Chivu a răspuns: "Cu toții ne rugăm pentru el. Este o persoană grozavă și îi doresc numai bine. În aceste momente are nevoie de foarte multe rugăciuni".

Mircea Lucescu a fost antrenorul lui Inter Milano în perioada ianuarie-martie 1999. În Italia, "Il Luce" le-a mai pregătit pe Pisa, Brescia și Reggiana.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis duminică seară că Mircea Lucescu "este în stare critică, la ATI", iar starea de sănătate a fostului selecționer al României "s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.

Răzvan Lucescu: "Nu e simplu deloc"

Tot duminică seară, Răzvan Lucescu a sosit de urgență în România pentru a fi alături de tatăl său. Antrenorul lui PAOK Salonic a zburat cu un avion privat imediat după meciul de campionat cu Panathinaikos (0-0).

"E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să explice. Dau comunicate atunci când este nevoie și când simt că e momentul. Înțelegeți asta. Nu e simplu deloc. Vă mulțumesc", a transmis Răzvan Lucescu, duminică seară, după ce a părăsit Spitalul Universitar însoțit de familia sa.