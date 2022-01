Fotbalistul român devenit idol în Malta: ”Nivelul e ca în România”

Fotbalistul de 29 de ani a ajuns în Malta, la Floriana, la începutul sezonului precedent, după ce s-a despărțit de FCU Craiova. Andrei Ciolacu s-a acomodat repede în țara insulară și este golgheterul echipei, cu 4 goluri și 4 pase de gol în 13 meciuri.

Fotbalistul se felicită pentru decizia de a pleca în Malta și spune că nivelul de acolo este apropiat de cel al fotbalului din România.

”Nivelul este la fel ca în Liga 1 din România. Sunt două cluburi care pot plăti salarii de peste 10.000 € lunar. În rest, media salarială este în jurul a 3-4.000 de euro. Aici mă refer strict la jucătorii străini. Banii plătiți întotdeauna la timp. Întârzierile sunt penalizate imediat de către Federație.

Andrei Ciolacu, despre fotbalul din Malta: ”La fel ca în România”

Fotbalul din Malta este la un nivel bun și cât de curând vom vedea o echipă din Malta în grupele unei competiții europene. La fel ca în România, campioana merge în preliminariile Champions League, iar locurile 2 și 3, plus câștigătoarea Cupei, în Conference League.

Echipele pot începe cu maximum 7 jucători străini în primul 11 și, de obicei, sunt jucători cu CV-uri bune, unii cu meciuri în primele două ligi din Italia, Argentina sau Spania. În Malta au jucat și Yannick Bolasie, Seydou Doumbia, Denilson...

Pot spune că sunt privilegiat pentru că am evoluat la echipe cu o mare masă de suporteri și este valabil și în acest caz, Floriana fiind cea mai titrată și iubită echipă din Malta. La meciuri, suporterii vin tot timpul cu trompete și tobe, fac o atmosferă asemănătoare cu cea creată de Los Platanos, în trecut. Suporterii sunt dirijați de ritmurile orchestrei.

La ultimul meci, am avut un sentiment plăcut când mi-am auzit numele cântat de către suporteri. Este un sentiment deosebit când se întâmplă și în afara granițelor. Pentru mine, atât timp cât sunt respectat și este un mediu sănătos pentru a face performanță și a-mi pune în valoare calitățile, este de ajuns.

Nu e vorba doar de ultimele 2 meciuri (n.r.- în care a marcat). Au fost meciuri când am dat două assist-uri sau am scos un roșu sau un penalty. Importantă este echipa întotdeauna. Consider că mereu am fost jucător de echipă și am pus osul la bătaie mereu.

Drept dovadă, am 4 goluri și 4 assist-uri până acum. Îmi doresc foarte mult să ies campion al 2-lea an la rând (n.r.- după ce a câștigat titlul în Liga 2 cu U Craiova 1948). E o ambiție mare a mea și a cântărit foarte mult în alegerea de a juca aici”, a povestit Andrei Ciolacu.

Fostul atacant de la Rapid crede că actuala sa echipă ar putea să se claseze în prima jumătate a clasamentului în Liga 1.

”În prima jumătate a clasamentului cu siguranță. Acum este un grup foarte unit și echipa are filosofia și principiile de joc bine definite. Am colegi care au luat campionatul în 2020 cu Floriana și au jucat împotriva CFR-ului în preliminariile UCL, scor 0-2 (0-0 pauza), și mi-au spus că puteau obține mai mult de la acel meci. Echipa de acum e mai puternică decât cea de atunci.

Inclusiv antrenorul are un CV bun. Sunt coechipier cu doi jucători care au fost în România, Kitanov a jucat la Astra si Petrolul și Oualid El Hasni a jucat la UTA. Mai este un fundaș care are meciuri în Serie B și debut în Serie A, coechipier cu Tosca la Benevento. Apoi la celelalte echipe este Bogdan Gavrilă (Dinamo, Petrolul), de altfel singurul român în afară de mine”, a mai spus Andrei Ciolacu, pentru Digisport.