Dan Petrescu (56 de ani) e o dovadă vie a faptului că un antrenor cu rezultate foarte bune, ani la rând, poate intra, brusc, într-o criză prelungită. Traseul profesional al fostului internațional fix asta demonstrează, în acest moment.

Înainte de a reveni la CFR Cluj, la începutul acestui an, „Bursucul“ a avut un mandat, mai degrabă modest, în Coreea de Sud. Aici, antrenorul român a rezistat zece luni, la Jeonbuk Hyundai, o formație cu tradiție din această țară asiatică.

Cu Jenobuk, Petrescu a jucat o finală de cupă pe plan local, pierdută însă în fața celor de la Pohang Steelers. Și a avut și o calificare în sferturile Ligii Campionilor Asiei, fază în care a părăsit competiția după o dublă cu o altă grupare din Coreea de Sud, Ulsan Hyundai.

Apoi, mandatul lui Petrescu la Jenobuk a continuat cu rezultate tot mai slabe. Și când i s-a reziliat contractul, echipa ocupa ultimul loc în campionatul intern după primele cinci etape.

A atins culmea ridicolului după 2-3 cu Universitatea Cluj

Dan Petrescu a fost readus la CFR Cluj, după această experiență asiatică, pe motiv că, de fiecare dată când a condus formația din Gruia, rezultatele sale au fost bune. Nu și de această dată însă! Prima confirmare în acest sens a venit în play-off-ul Conference League. Aici, clujenii au părăsit cupele europene, după dubla cu Pafos (Cipru).

Disperat să vină cu o scuză pentru acest eșec sportiv, cu consecințe financiare grave pentru club, Petrescu a avut un discurs halucinant.

„Am avut ghinion să cădem cu Pafos. N-a auzit nimeni de Pafos, nu știe nimeni ce e cu ei, dar uitați-vă unde sunt în campionat (n.r. – ocupă locul 1 după 13 etape), au cheltuit vreo 50 de milioane de euro, ăla e bugetul lor! Mi se pare că Pafos a câștigat corect în dubla cu noi, n-a fost o întâmplare. Poate am fost moi la meciul retur, dar, în mod clar, ei au fost mult mai buni decât noi. Ei conduc acum campionatul din Cipru care, în opinia mea, e peste campionatul din România“, a spus Petrescu, lăsând impresia că vorbește despre un colos european, nu o formație din Cipru!

Iar dacă aceste declarații nu erau de ajuns, pentru a demonstra ce poate spune Dan Petrescu, atunci el a atins culmea ridicolului, luni, după înfrângerea cu Universitatea Cluj (2-3). Venit în fața reporterilor, „Bursucul“ a oferit o explicație incredibilă pentru că echipa sa a luat două goluri aproape identice din faze fixe.

„Din păcate, am luat două goluri din faze fixe. Am vrut să le exersăm azi dimineață, dar eram filmați. Am preferat să nu le fac, dar data viitoare le fac. Era un băiat în bloc, l-am văzut și ne-am oprit. S-a văzut că nu le-am făcut. Dacă fac în ziua meciului, nu luăm gol“, a spus Petrescu, spre stupoarea celor care l-au urmărit la televizor.

Floriana din Malta (!), o selecționată sud-americană!

Nici nu e nevoie de vreo căutare amănunțită în arhivă, ca să găsim și alte declarații similare, date de Dan Petrescu, în ultimii ani.

În 2020, când CFR urma să întâlnească Floriana din Malta, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, antrenorul clujenilor a vorbit despre echipa adversră, de parcă urma să întâlnească o selecționată sud-americană dintr-un campionat de top.

„Avem prea mulți specialiști care nu înțeleg fotbalul. N-au făcut nimic în viață și își dau cu părerea. E o echipă foarte buna Floriana, noi nu mergem în Malta. Mergem în America de Sud, pentru că sunt zece titulari străini și un singur maltez. Singurul titular maltez e fundașul stânga de la echipa națională. O să vedeți în teren 4 brazilieni, 3 argentinieni, 2 italieni și un senegalez. O să vedem un teren sintetic care ne dezavantajează. E un teren foarte rău. Problemele CFR-ului sunt enorme“, a fost discursul „apocaliptic“ al lui Petrescu. Pe teren, CFR a învins Floriana, fără emoții, scor 2-0.

Forța armenilor: au stat în camere single!

Doi ani mai târziu, Dan Petrescu a reușit să șocheze înaintea unui alt meci al CFR-ului în cupele europene. În conferința de dinaintea returului cu Pyunik Erevan (Armenia) din turul I preliminar al Ligii Campionilor, fostul internațional a oferit un argument incredibil pentru a sublinia că armenii formează o formație redutabilă.

„Ultima oară când am jucat cu o echipă din Armenia la Cluj, ei au venit cu zece ore înaintea meciului, obosiți. Acum, cei de la Pyunik au venit cu charter. Stau la un hotel foarte bun din Cluj, au rezervat 41 de camere, toate single. Au condiții foarte bune! Am înțeles că au și o primă foarte mare. Sunt conștient de importanța acestui meci. Fotbalul e imprevizibil. Nu mai contează nimic din ce a fost. Doar meciul următor contează, atât pentru club, cât și pentru antrenor“, a spus Petrescu.

De această dată însă, grijile sale au fost confirmate de scorul de pe teren. CFR a „reușit“ un rezultat rușinos, după 0-0 în tur, în deplasare. În retur, clujenii au remizat cu Pyunik, 2-2, după care au ratat calificarea, pierzând după executarea loviturilor de departajare (3-4).