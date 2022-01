Un nou mesaj al lui Iordănescu după ce a fost ales selecționer: „Deciziile îmi vor aparține în exclusivitate, așa cum a fost în toate colaborările mele!”

Fostul antrenor de la FCSB a semnat cu Federația Română de Fotbal și are ca obiectiv calificarea la Campionatul European din 2024. Iordănescu jr. calcă astfel pe urmele tatălui său, Anghel Iordănescu, iar la conferința de prezentare a făcut și primele declarații.

Mesajul lui Iordănescu pentru susținători



Noul selecționer a ținut însă să le mulțumească și susținătorilor săi, în mediul online, astfel că a postat un mesaj pe contul său de Facebook. Iordănescu a punctat că toate deciziile pe care le va lua la naționala României îi vor aparține, așa cum s-a întâmplat la toate echipele pe care le-a pregătit.

Iordănescu jr. a făcut aluzie și la zvonurile apărute, după ce s-a scris că Mihai Stoichiță o să încerce să intervină, așa cum a făcut și pe finalul mandatului lui Mirel Rădoi.

„Salut. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare și încurajare. Vă promit că o să le parcurg pe absolut toate, în perioada următoare. Nu promit însă să reușesc să vă și răspund tuturor, dar sunt sigur că înțelegeți motivele. Pot însă să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa națională, și la final, să dea Dumnezeu, să mergem împreună în Germania pentru turneul final.

Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparține în exclusivitate, așa cum a fost în toate colaborările mele trecute și îmi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor. Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat în niciun moment, am spus 'da' puternic pentru echipa națională și am încredere mare în munca pe care o putem face împreună cu staff-ul, echipa și toți cei implicați în proiect. Uniți pentru România!”, a scris Iordănescu pe contul de Facebook.

Implicarea lui Gigi Becali, motivul plecării lui Iordănescu de la FCSB



În luna noiembrie, Iordănescu s-a despărțit cu scandal de FCSB, asta după ce patronul Gigi Becali îi promisese că nu va interveni la echipă și nici nu va critica în spațiul public echipa. Finanțatorul, cunoscut deja pentru stilul său, a criticat stilul de joc al FCSB-ului sub comanda lui Iordănescu, iar de acolo au plecat discuțiile care au dus la rezilierea contractului.

Edward Iordănescu și-a explicat plecarea de la FCSB, într-o intervenție recentă în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

„Atunci când lucrezi pentru un om care îți promite niște lucruri, și în opinia mea asta ține de valori, au fost acceptate condițiile, au fost făcute promisiuni.

Când îți dai seama că cineva nu te mai vrea și vrea să se implice la un nivel la care eu nu sunt de acord, îți dai seama că dacă continui îți faci rău ție, patronului și în cea mai mare măsură echipei. Iar ceea ce înseamnă clauza respectivă de reziliere, era foarte greu să o iau, decizia de a pleca a fost a mea. Dacă aș fi continuat, nu aș fi fost dat afară pentru că nu era disponibilitate din partea patronului să îmi plătească acei bani și am fi mers într-o moarte clinică probabil”, a spus Edi Iordănescu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.