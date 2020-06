Anamaria Prodan nu vrea sa mai auda de jucatorii care au tradat-o. "I-am luat de pe jos si i-am pus sus"

Anamaria Prodan este unul dintre cei mai cunoscuti impresari romani.

Ea are sub contract atat jucatori romani cat si antrenori. Actualul finantator de la Sibiu a povestit ca avut contract si cu fotbalisti care au tradat-o, iar unul dintre ei este Catalin Golofca, actualul jucator de la CFR Cluj.

"Eu am avut foarte, foarte putini jucatori care m-au tradat. Ii numar pe degete pe cei care au tradat aiurea. Au plecat in momentul in care i-am adus pe linia de plutire. I-am luat de pe jos si i-am pus sus. Golofca este unul dintre ei. L-am mai si salvat de cateva ori din mainile patronului. Asta tine de caracter, de educatie si nici nu ma mai supara. Ce face acum Golofca? Respir usurata, de multe ori pleaca balariile, se smulg singure!", a spus Anamaria Prodan pentru GSP.

Golofca nu s-a descurcat bine la FCSB, iar Gigi Becali il trimitea inapoi la Botosani dupa doar 6 luni. Atacantul roman in varsta de 30 de ani a evoluat in tricoul ros-albastru 15 meciuri si a reusit sa inscrie un singur gol.