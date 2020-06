Ce pregateste Anamaria Prodan la Hermannstadt?! Contractul lui Miriuta, prelungit doar pana la finalul sezonului! Cum a reactionat antrenorul

Vasile Miriuta, antrenorul lui FC Hermannstadt, a vorbit despre reluarea campionatului in Romania.

El spune ca jucatorii sai s-au pregatit foarte bine, singurele probleme pe care le are fiind legate de acei fotbalisti carora le expira contractele in aceasta vara.

In ceea ce priveste contractul sau, Miriuta a spus ca a primit un act aditional care prevede prelungirea intelegerii doar pana la finalul acestui sezon, in ciuda faptului ca i se promisese altceva. el a povestit si ce s-a intamplat la club de cand a venit Anamaria Prodan.

"Anamaria n-a fost la Sibiu. A fost atunci, o data. Singura persoana cu care am discutat de cand s-a intamplat acest lucru este Claudiu Rotar. Am primit o criosauna ceea ce e foarte bine, o pot folosi baietii pentru recuperare. In rest, a intrat un salariu.

Acum 2-3 saptamani mi s-a promis ca mi se prelungeste contractul cu un an, acum nu se mai prelungeste pentru ca avand o discutie cu sefii, mi s-a spus ca nu se mai poate acum acest lucru. Am primit niste acte aditionale in care se specifica faptul ca ni se prelungeste contractul pana pe 10 august, pana la terminarea editiei.

Eu pe banii sefilor nu pot sa comand si, daca ei vor sa aduca alt antrenor, eu nu pot sa zic nimic. Ne strangem mana frumos si gata. Nu sunt suparat pe nimeni la club, s-au intamplat niste lucruri in ultimele zile, au fost schimbari si nu am eu de ce sa ma supar. Daca vii in fata si-mi spui cum sta treaba, eu nu ma supar. Eu nu am nicio problema, cat voi sta aici imi voi face treaba.

Ma mai gandesc daca semnez actul aditional de prelungire. Contracul meu expira pe 30 iunie. Ma gandesc pana incepe meciul cu Sepsi, nu ma grabeste nimeni. Eu ma cunosc, sunt un luptator. Chiar daca mai am o zi de contract, lucrez cum am facut-o si pana acum. Imi pregatesc echipa cum am facut-o pana acum. Intelegerea a fost clara: salvez echipa de la retrogradare si mi se prelungeste contractul automat. Intelegerea a picat, dar eu imi fac treaba in continuare pana imi expira contractul", a declarat antrenorul lui FC Hermannstadt la Digi Sport.

Primul meci oficial al sibienilor are loc sambata, de la ora 20, pe terenul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe.