Anunț major despre transferul lui Dennis Man: ”Discuțiile au început!”

Fotbalistul român este nemulțumit cu statutul său din acest sezon, după ce, în stagiunea precedentă, a fost un jucător decisiv pentru titlul câștigat.

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Man și-a pierdut postul de titular și abia mai prinde minute din partea lui Peter Bosz. Cu toate acestea, mai multe cluburi ar fi interesate de transferul său. Lazio, Atalanta sau Valencia ar putea intra în joc pentru semnătura românului în următoarea perioadă de transferuri.

Italienii de la Lazio Live, un site apropiat clubului din capitala Italiei, au scris despre posibilitatea ca Dennis Man să ajungă la Lazio. Jurnaliștii italieni au dezvăluit că discuțiile dintre Lazio și PSV Eindhoven au început încă din vară, însă acestea nu s-au concretizat.

Acest lucru s-ar putea schimba în această iarnă, când Lazio speră să obțină împrumutul lui Man cu opțiune de cumpărare, având în vedere că biancoceleștii îl vor pierde pe Matteo Cancellieri.

Zilele trecute, publicațiile olandeze dezvăluiau că PSV s-a decis și asupra unei sume de transfer pentru Dennis Man. Clubul din Eindhoven ar accepta să renunțe la internaționalul român pentru 12 milioane de euro.

”În centrul atenției s-ar putea afla extrema lui PSV Eindhoven, Dennis Man. Fostul jucător al Parmei își dorește mai multe minute de joc și întâmpină dificultăți în a-și găsi locul în echipa olandeză.

Primele discuții privind un posibil transfer al fotbalistului în vârstă de 28 de ani au început încă din vara trecută și s-ar putea concretiza într-un împrumut cu opțiune de cumpărare.

Internaționalul român, care a marcat șase goluri și a oferit șase pase decisive în 44 de apariții în Serie A pentru Parma, ar urma să ocupe flancul drept, urmând să-l înlocuiască pe Cancellieri. Acesta nu își va prelungi contractul și, cel mai probabil, va pleca la finalul sezonului”, au scris italienii de la Lazio Live.