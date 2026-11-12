Anunț major despre transferul lui Dennis Man: ”Discuțiile au început!”

Anunț major despre transferul lui Dennis Man: ”Discuțiile au început!” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man ar putea pleca de la PSV Eindhoven în această iarnă.

TAGS:
LazioDennis ManPSV EindhovenTransfer
Din articol

Fotbalistul român este nemulțumit cu statutul său din acest sezon, după ce, în stagiunea precedentă, a fost un jucător decisiv pentru titlul câștigat.

Lazio a început tratativele pentru transferul lui Dennis Man

  • Dennis man imago 20226 01
×
Dennis Man / Imago Images.
Dennis Man / Getty Images.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Man și-a pierdut postul de titular și abia mai prinde minute din partea lui Peter Bosz. Cu toate acestea, mai multe cluburi ar fi interesate de transferul său. Lazio, Atalanta sau Valencia ar putea intra în joc pentru semnătura românului în următoarea perioadă de transferuri.

Italienii de la Lazio Live, un site apropiat clubului din capitala Italiei, au scris despre posibilitatea ca Dennis Man să ajungă la Lazio. Jurnaliștii italieni au dezvăluit că discuțiile dintre Lazio și PSV Eindhoven au început încă din vară, însă acestea nu s-au concretizat.

Acest lucru s-ar putea schimba în această iarnă, când Lazio speră să obțină împrumutul lui Man cu opțiune de cumpărare, având în vedere că biancoceleștii îl vor pierde pe Matteo Cancellieri.

Zilele trecute, publicațiile olandeze dezvăluiau că PSV s-a decis și asupra unei sume de transfer pentru Dennis Man. Clubul din Eindhoven ar accepta să renunțe la internaționalul român pentru 12 milioane de euro. 

În centrul atenției s-ar putea afla extrema lui PSV Eindhoven, Dennis Man. Fostul jucător al Parmei își dorește mai multe minute de joc și întâmpină dificultăți în a-și găsi locul în echipa olandeză.

Primele discuții privind un posibil transfer al fotbalistului în vârstă de 28 de ani au început încă din vara trecută și s-ar putea concretiza într-un împrumut cu opțiune de cumpărare.

Internaționalul român, care a marcat șase goluri și a oferit șase pase decisive în 44 de apariții în Serie A pentru Parma, ar urma să ocupe flancul drept, urmând să-l înlocuiască pe Cancellieri. Acesta nu își va prelungi contractul și, cel mai probabil, va pleca la finalul sezonului”, au scris italienii de la Lazio Live.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românca închisă de aproape 9 ani în China ar putea fi transferată în România, dar există o condiție. Ce promite MAE
Românca închisă de aproape 9 ani în China ar putea fi transferată în România, dar există o condiție. Ce promite MAE
ULTIMELE STIRI
OUT de la Dinamo! Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea
OUT de la Dinamo! Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea
Anamaria Prodan știe de ce a plecat MM Stoica de la FCSB: „Am aștept să vină dezastrul”
Anamaria Prodan știe de ce a plecat MM Stoica de la FCSB: „Am aștept să vină dezastrul”
Ultimele detalii despre construcția noului stadion din Târgoviște
Ultimele detalii despre construcția noului stadion din Târgoviște
Ce lovitură! Pep Guardiola e marele favorit să preia echipa
Ce lovitură! Pep Guardiola e marele favorit să preia echipa
Ce se întâmplă cu Lamine Yamal după ce s-a accidentat
Ce se întâmplă cu Lamine Yamal după ce s-a accidentat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027


Recomandarile redactiei
OUT de la Dinamo! Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea
OUT de la Dinamo! Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea
Anamaria Prodan știe de ce a plecat MM Stoica de la FCSB: „Am aștept să vină dezastrul”
Anamaria Prodan știe de ce a plecat MM Stoica de la FCSB: „Am aștept să vină dezastrul”
Ce lovitură! Pep Guardiola e marele favorit să preia echipa
Ce lovitură! Pep Guardiola e marele favorit să preia echipa
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB!
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB!
Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”
Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”
Alte subiecte de interes
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
CITESTE SI
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

stirileprotvCele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!