Noua valoare este de 425,19 milioane de lei, inclusiv TAV, faţă de 348,48 milioane de lei, determinată de modificările tehnice necesare adaptării proiectului la condiţiile din amplasament, de actualizarea preţurilor contractuale, de majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, precum şi de aplicarea noilor prevederi privind cofinanţarea investiţiilor în infrastructura sportivă.

Ultimele detalii despre Stadion Municipiul Târgovişte

”La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Stadion Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, a cărui valoare totală actualizată este de 425,19 milioane de lei, inclusiv TVA”, anunţă, joi seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Investiţia este realizată de Compania Naţională de Investiţii (CNI), prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, iar lucrările au ajuns la un stadiu fizic de execuţie de aproximativ 65%.

Actualizarea valorii investiţiei, aprobată iniţial la 348,48 milioane de lei, este determinată de modificările tehnice necesare adaptării proiectului la condiţiile din amplasament, de actualizarea preţurilor contractuale, de majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, precum şi de aplicarea noilor prevederi privind cofinanţarea investiţiilor în infrastructura sportivă.

”Modificările aduse proiectului vizează reconfigurarea circulaţiilor auto şi pietonale, repoziţionarea unor clădiri şi a parcării etajate, realizarea unui pasaj subteran destinat accesului oficialilor, invitaţilor VIP şi reprezentanţilor presei, precum şi adaptarea soluţiilor constructive şi a instalaţiilor pentru respectarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate şi eficienţă în exploatare”, precizează Executivul, scrie News.ro.

Din valoarea totală actualizată a investiţiei, 366,69 milioane de lei vor fi finanţate de MDLPA, prin CNI, iar 58,49 milioane de lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, care include cheltuielile neeligibile şi cofinanţarea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Valoarea lucrărilor şi cheltuielilor rămase de executat este de 234,14 milioane de lei, din care 185,44 milioane de lei reprezintă finanţarea asigurată prin MDLPA – CNI, iar 48,69 milioane de lei revin autorităţii publice judeţene.

Noul stadion va avea o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 36.560 mp, iar durata estimată pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat este de 13 luni.