Anamaria Prodan da lovitura dupa lovitura! Sibienii au transferat un fost jucator de la Dinamo

Hermannstadt a reusit sa obtina semnatura lui Adrian Scarlatache.

Echipa patronata de Anamaria Prodan a oficializat astazi semnatura fundasului in varsta de 33 de ani, Adrian Scarlatache. Ieri, echipa din Sibiu a anuntat transferul lui Claudiu Belu-Iordache de la FC Voluntari. Fundasul dreapta in varsta de 26 de ani a venit din postura de jucator liber de contract si a semnat o intelegere valabila pe 2 ani.

Scarlatache a fost adus la Hermannstadt din postura de jucator liber de contract.

"Bine ai venit, Adrian Scarlatache!

#FCH Isi ,"betoneaza" defensiva cu un fundas de mare experienta! Este vorba despre Adrian Scarlatache, un fundas central in varsta de 33 de ani, 1,84 m, cotat la suma de 200.000 euro pe site-urile de specialitate. Acesta mai poate juca in aparare pe ambele parti laterale ale terenului si are in palmares doua campionate si o cupa, castigate in Romania (Dinamo Bucuresti & Astra Giurgiu), plus doua cupe si o super-cupa in Azerbaidjan. De asemenea, "Scarla" are 6 selectii in Echipa Nationala de Tineret U21 a Romaniei, iar pe CV-ul sau se regasesc echipe ca Dinamo Bucuresti, Pandurii Tg.Jiu, Jiul Petrosani, C.S. Mioveni, C.S. Otopeni, Lankaran, Astra Giurgiu, Inter Baku, Zira FC, Keshla. Adrian Scarlatache vine la #FCH din postura de jucator liber de contract.

Ii dorim mult succes si multe realizari lui Scarla in tricoul echipei noastre!", au anuntat sibienii pe pagina oficiala de Facebook.