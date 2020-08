Anamaria Prodan explica ATACUL la adresa lui Hagi: "Toti trebuie sa aiba curajul sa spuna!" Reactia patroanei lui Hermannstadt la schimbarea sistemului din Liga 1 

Anamaria Prodan a vorbit despre cele mai recente afirmatii ale sale prin care il ataca pe Gica Hagi.

Patroana lui Hermannstadt a vorbit despre decizia ca din sezonul urmator sa fie 16 echipe in campionat si a reamintit de sezonul in care Hagi a cerut la TAS sa fie validate punctele din playoff si a avut castig de cauza.

"Este un lucru pe care toata lumea trebuia sa aiba curajul sa-l spuna. Chiar daca Gica Hagi este legenda Romaniei, nu putem sa plecam toti capul cand el vrea sa schimbe regulile cum ii este lui bine. Steaua in vremea lui Reghecampf a pierdut un campionat din cauza ca Hagi a mers la TAS si a cerut ca punctele sa fie calculate pentru playoff. TAS a validat ca sezonul regulat si playoff-ul sunt doua competitii diferite si Gica Hagi a castigat.

De ce nu am facut si acum la fel? Acum daca se intampla la fel si se stergea tot, Hermannstadt era pe locul 1. Ca s-a sters tot! Este o problema, la cum s-a votat cu toata aceasta nebunie eram pe 1 in playout. Ieri cu acest egal eram pe locul 1 in playout. Dar nu mai conteaza, chiar daca facem socoteli toti, trebuie gasita o varianta fara sa ne mai certam. Fara sa ne certam si sa mergem la TAS.

Vorbesc cu toata lumea si inteleg ca trebuie gasita cea mai buna varianta, dar se pierd bani. Daca se aduc 16 echipe se impart banii la 16, nu la 14. Dar incet incet poate se va juca cu stadionul plin, daca ramane si Dinamo.

Cred ca la un meci Clinceni - Chindia nu este atat de mare nici din punct de vedere al populatiei, nici al Federatiei. Noi trebuie sa ne gandim ca daca dispar echipele de traditie si echipele mari, fotbalul romanesc o sa scada cumplit. Nimeni nu o sa mai fie interesat sa aduca bani pentru drepturile TV, iar atunci probabil ca aceasta varianta era ideala, cea cu 16 echipe, poate chiar 18.

Eu sunt regina fotbalului romanesc, vrei nu vrei. Gica Hagi este imparat, nu este rege. El este numarul 1, eu nu pot sa spun vreodata ca el este neica nimeni. Gica Hagi este numarul 1 alaturi de cei mai mari fotbalisti din istoria mondiala. Dar cand vine vorba despre lucruri care se intampla in fotbal este normal sa traga pentru el", a spus Anamaria Prodan la PRO X.