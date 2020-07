"Am stat ca prostii si in carantina, si in izolare! Ca niste prosti am stat, da!" Ce a spus Mihalcea dupa prima victorie ca antrenor al lui Dinamo

Dinamo a castigat primul meci in playout, 3-1 la Clinceni, si a primit astfel prima gura de oxigen in lupta pentru evitarea retrogradarii.

'Cainii' au fost salvati de portarul Straton, care a scos doua penalty-uri. Adrian Mihalcea isi felicita jucatorii pentru rezultat si reclama modul in care mai multe echipe din campionat au ignorat recomandarile autoritatilor in perioada de pandemie.

"Tratam toate meciurile cat putem de bine. Avem jucatori valorosi, dar suntem abatuti, preocupati de esecurile trecute. Azi a fost o victorie, ca a fost ea norocoasa nu ma intereseaza. N-am reusit nimic momentan, e o simpla victorie. Ne trebuie victorii legate ca sa ne atingem obiectivul. Multi dintre baieti au dat dovada de maturitate azi, pe o caldura infernala, dupa ce au jucat la 3 zile distanta de meciul cu Viitorul. De maine ne pregatim de meciul de Cupa, apoi de jocul cu Poli Iasi. Am reusit prima victorie in playout, am stat si in carantina, si in izolare. Am stat ca prostii in izolare! Ca prostii, da! Alte echipe n-au stat. Acum ne trebuie victorii inlantuite, aceasta victorie solitara nu ne ajuta cu nimic. Las clasamentul la o parte, e dezechilibrat. Noi avem cele mai putine meciuri", a spus Mihalcea la Digisport.