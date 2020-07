Spectacolul PENIBILULUI la Dinamo! L-au scos pe pustiul Borcea dupa 65 de secunde, apoi l-au luat in brate! Petrescu reloaded la Dinamo

Pustiul Valentin Ioan Borcea si-a facut debutul pentru Dinamo in Liga 1 cu Academica Clinceni.

A stat in teren doar 65 de secunde! Mihalcea l-a bagat doar ca sa-l scoata cu o zi inainte ca mijlocasul sa implineasca 18 ani. Chiar daca totul era clar dinaintea partidei, dinamovistii l-au luat in brate sa-l 'consoleze' pe micul Borcea in momentul in care a ajuns la marginea terenului. Mihalcea a fost primul care a sarit sa-l imbratiseze, urmat de staff-ul sau. In locul lui Borcea a intrat Vali Lazar.

Borcea nu e singurul care o pateste din cauza 'curajului' antrenorilor din Liga 1 in aplicarea regulii U21. Si pustiul Fica de la CFR a 'rezistat' in teren doar 24 de secunde intr-o partida jucata de clujeni cu Gaz Metan la inceputul lunii martie. Si pentru Fica a fost debut in Liga 1.