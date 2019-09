"Am prins nasterea monstrului!" Declaratii incendiare: primul jucator scos din echipa de Gigi Becali! Cum a inceput totul

Gigi Becali nu a inceput sa intervina la echipa, ci o face inca de cand a preluat gruparea ros-albastra.

Cel putin asa sustine Valeriu Rachita, fost fotbalist la Steaua in doua randuri (1996-1998 si 2002-2004). Rachita sustine ca a fost unul dintre primii jucatori scosi din echipa la ordinul patronului, iar totul s-a intamplat imediat dupa plecarea lui Piturca.

Rachita afirma ca reactia lui Becali a venit dupa un meci in Cupa UEFA, iar Walter Zenga a avut mainile legate. Antrenorul italian nu mai avea cum sa-l foloseasca din moment ce Becali decretase ca fundasul nu mai are ce cauta in primul "unsprezece".

"La vreo luna după ce a demisionat Piturca, oamenii din club au scos lista apelurilor de pe numarul meu de telefon si au vazut ca eu continuam sa pastrez legatura cu Piti. A urmat un meci cu Zeleznik, in Cupa UEFA, in care lui Gigi i s-a parut ca am gresit eu la un gol, m-a criticat la TV. Nu mai jucam deloc, disparusem din echipa si am avut o discutie cu Zenga. Voiam doar o explicatie, nu-i ceream sa fiu titular. Mi-a spus: 'Am incredere in tine, te apreciez si nu pot sa te mint: n-ai cum sa joci pentru ca patronul mi-a interzis sa te mai folosesc!' Da, in vremea aceea eu am prins nasterea monstrului. Monstru fotbalistic!", a declarat Valeriu Rachita pentru GazetaSporturilor.