"Am pierdut doua puncte." Uhrin, dezamagit la finalul partidei cu Clinceni: "Nu putem sa pierdem un meci inca din start!"

Dinamo a scos o remiza in deplasarea de la Academica Clinceni. "Cainii" au inceput partida dezastruos si in minutul 22, Clinceni avea deja un avantaj de doua goluri. Dinamo a reusit sa restabileasca situatia in cele din urma, multumita golurilor marcate de Sorescu si Perovic.

Dusan Uhrin a fost extrem de nemultumit de cele doua goluri primite foarte rapid:

"Am inceput meciul de la 0-2, am inscris, am revenit, dar nu mi-a placut ca am avut parte de un astfel de start. Terenul a fost la fel pentru ambele echipe, nu ne putem ascunde, dar asa cum v-am spus nu putem sa pierdem meciuri inca din start. Puljic este un lider, adevarat, dar Klimavicius este un fotbalist de echipa nationala, e valoros, e a doua optiune pentru mine. Am marcat doua goluri, pe un teren din deplasare, dar am pierdut doua puncte. E o distanta mare fata de echipele din fata, dar mai sunt multe meciuri", a spus antrenorul lui Dinamo la finalul partidei.