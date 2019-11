"Ia-ti farasul si maturica si du-te sa faci curat la Rin!" Atac fara precedent la adresa lui Negoita! Putea fi noul investitor al lui Dinamo, dar totul a picat: "Voia banii inainte, ca la bordel!"

Un potential investitor la Dinamo i-a transmis un mesaj dur lui Negoita.

Situatia de la Dinamo este departe de a fi incheiata in conditiile in care Negoita nu a vandut pachetul majoritar al clubului, iar jucatorii sunt neplatiti. Adrian Martian, fost patron al celor de la UTA si om de afaceri, vrea in continuare sa o preia pe Dinamo, dar spune niste lucruri din spatele negocierilor cu Negoita. Acesta sustine ca Negoita voia sa primeasca banii inainte.

"Ma interseaza in continuare sa achiztionez Dinamo, iar eu voi raspunde 'prezent' in orice moment daca va fi nevoie de mine ca sa functioneze clubul. Interesul meu e sa cumpar echipa si s-o duc unde a fost pe vremuri. Dar nu in stilul popus de Negoita, adica in genul platilor ca la bordel, cu banii inainte, fara sa stii pe ce sa-i dai! Si fetele alea au devenit mai dragute, si-au mai schimbat mentalitatea, se gandesc si ele ca poate se aleg cu mai mult la final in functie de prestatie.

Discutiile cu Negoita au deviat cand a sunat avocatul lui si ne-a transmis ca trbuie sa facem urgent o infuzie de capital la Dinamo, ca altfel dispare clubul. Ca n-avem timp de audit si alte verificari. Mi-a cerut sa dau banii acum si facem noi actele pana la urma. Aberatia secolului! Nu pot sa vinzi ceva fara sa-i arati si sa-i demonstrezi cumparatorului ce-i pui la dispozitie. Adica poate dadeam repede 800.000 sau un milion de euro si ma pomeneam ca vine Negoita sa-mi spuna ca mai trebuie sa achit vreo zece milioane de euro la firmele lui. Neseriozitate maxima!

Cand am pus pe masa actele si evaluarile clare, am dat banii instant. 'Hai Negoita, ia-ti farasul si maturica si du-te sa faci curat la Rin!'. Sunt gata sa achit pretul corect. Inteleg ca ar fi vorba despre un milion de euro pentru 98% din actiuni, desi am citit ca de fapt, Negoita ar vrea cu 5 procente mai putin. Aia cu vanzarea pe un leu e o prostie. Cine crede asa ceva? De fapt, cum procedeaza Negoita arata mai degraba a tentativa de escrocherie. Vine acum cu alta vrajeala, ca mai sustine el clubul cateva luni, face un sacrificiu pentru suporteri. Numai cacealmale", a spus Adriam Martian pentru GSP.

Dinamo ocupa locul 9 in clasamentul Ligii 1 cu 21 de puncte dupa 16 meciuri. "Caini" vor evolua duminica de la ora 13:30 in deplasare la Cliceni cu Academica.