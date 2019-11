"Am stat dupa tot felul de 'martieni' si extraterestri!" Negoita se retrage si lasa clubul suporterilor: cat mai investeste la Dinamo

Ionut Negoita a vorbit deschis despre situatia de la Dinamo.

Negoita spune ca este dispus sa se retraga de la club la finalul sezonului si sa lase clubul in grija suporterilor.



"S-au facut multe speculatii legate de datorii, cum ca ar fi probleme, pana la urma noi am fost foarte deschisi si am pus totul la dispozitie. Am dat sanse oricui care avea cat de cat premisele sa fie o varianta serioasa de cumparator. Din pacate, nu s-a confirmat nicio varianta.

Am ajuns la concluzia ca singura solutie ca Dinamo sa aiba continuitate ar fi suporterii. Intr-adevar, PCH-ul l-am introdus in actionariat. Sincer, ii vad bine organizati si am vazut de-a lungul timpului acest lucru in diverse activitati cum ar fi coregrafii, strangere de fonduri pentru anumite cazuri. Cand au fost lucruri de organizat, au facut-o foarte bine. Asa ca am avut o intalnire cu ei luni seara trecuta si am purtat o discutie foarte deschisa. Au fost in jur de 25 de persoane. Le-am spus sa vina intr-un numar mare pentru a discuta deschis toate problemele. Cred ca doar asa putem gasi solutii. Le-am transmis sa ia foarte in serios lucrurile, sa se gandească si sa vina cu propuneri pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni. Daca boardul e format dintr-un numar de oameni care au dovedit prin CV-urile lor si realizarile avute ca pot fi fara discutie credibili, ei sa creeze o strategie a clubului, sa o voteze si sa o implementeze. Sa faca aceste lucruri publice pentru oamenii care cotizeaza. Deci sa conduca clubul! Asta este o varianta cu PCH! Dar mai este o varianta pe care o vad", a declarat Negoita pentru GazetaSporturilor.

Negoita s-a saturat de discutii posibili investitori care s-au dovedit a fi neseriosi si a facut o referire directa la Adrian Martian.

"Asta era sa ideea, unora le place sa se bage in seama. Vorbesc mult si fac putin. Nu mai stau la discutii cu acest gen de oameni, mergem pe varianta de a da o sansa suporterilor. Am stat dupa tot felul de 'martieni' si extraterestri. Bineinteles ca pentru mine Dinamo inseamna foarte mult sentimental. Atat timp cat vad ca exista interes din partea celor care justifica existenta acestui club, nu pot sa nu particip. Ei ofera, Dinamo le ofera, da? Asa cum institutiile statului au reprezentanti, asa ar trebui sa fie si la cluburile de interes public. Asta e ideea mea. Repet, daca vad interes, pot asigura acest tranzit pana in luna mai. Daca vad ca toata lumea va spune 'Aaa, eu am serviciu' sau 'Eu am treaba, nu am timp', atunci o sa spun "Aaaa, serios? Bravo, baieti, imi place ca sunteti realisti si sinceri. Poate ca prostul ala care a facut o gramada nu e prost la nesfarsit. Poate e momentul sa mai luati si voi din timpul vostru sa tineti clubul asta pe care ziceti ca il iubim. Hai sa vedem cati il iubim ca prin asta se arata deschiderea noastra!", a declarat Negoita pentru GazetaSporturilor.