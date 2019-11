ACADEMICA CLINCENI - DINAMO, LIVE 13:30 | "Cainii", cu gandul la play-off! Clinceni vrea sa obtina o victorie MARE! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna Academica Clinceni - Dinamo de la ora 13:30, pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

ACADEMICA CLINCENI - DINAMO, LIVE 13:30

Echipele de start:



Academica Clinceni: Valceanu - G. Matei, Chatziterzoglu, Patriche, P. Pârvulescu - Cebotaru, Sut - Merloi, Buziuc, Fl. Achim - Vojtus.

Rezerve: Ureche - Nsiah, Deretti, R. Ion, Dobrescu, A. Rauta, C. Dumitru.

Antrenor: Ilie Poenaru

Dinamo București: Piscitelli - D. Ciobotariu, Klimavicius, M. Popescu, Corbu - I. Filip, Mrzljak - Sorescu, D. Nistor, Moldoveanu - Perovic.

Rezerve: Straton - Al. Rauta, D. Popa, Sin, R. Grigore, Montini, Moura.

Antrenor: Dusan Uhrin

Dinamo va juca in deplasare cu Academica Clinceni, astazi de la ora 13:30. Echipa antrenata de Dusan Uhirn se claseaza pe locul 9 in clasament cu 21 de puncte dupa 16 meciuri. In cazul in care "cainii" vor reusi sa se impuna, se vor apropia la 2 puncte de ultimul loc care duce in play-off.

De partea cealalte, Clinceni se afla pe pozitia a 12-a cu 14 puncte dupa 16 meciuri si vine dupa o victorie pe teren propriu in fata celor de la Poli Iasi. Echipa antrenata de Ilie Poenaru, are doar 3 victorii in acest sezon si vor da totul ca sa o obtina pe ce de-a patra.

Dan Nistor: "Pana in iarna se vor rezolva lucrurile!"



Dan Nistor a vorbit despre situatia financiara de la Dinamo si spune ca pana de sarbatori se vor rezolva lucrurile.

"Pana in iarna Dinamo va avea banii la zi. Am vazut ca suporterii au strans multi bani. Nu ma asteptam, sincer. Ne bucuram ca suporterii sunt alaturi de noi si suntem convinsi ca maine vor fi alaturi de noi. Ieri, au intrat jumatate din cele doua salarii, dar pana la Craciun ne-au promis ca vom fi la zi cu banii. Vin sarbatorile, vine Mos Nicolae. Mai e putin pana la sarbatori.

Acum nu ma gandesc la un transfer. Ma gandesc doar la Dinamo, sa castigam meciurile. Mai am 2 ani de contract cu Dinamo si va fi foarte greu sa ma transfer. Am o relatie extraordinara cu suporteri si cu oamenii din conducere. Mi-as dori sa devin antrenor secund cand imi inchei cariera", a spus Dan Nistor la conferinta premergatoare meciului.

