CE PERFORMANTA! Dinamo a castigat Grupa D a Ligii Campionilor, dupa 9 meciuri fara infrangere!

"Dulaii" sunt neinvinsi in Liga.

Dinamo Bucuresti si-a asigurat castigarea Grupei D a Ligii Campionilor la handbal masculin, dupa ce a invins echipa rusa Chekhovskie Medvedi , cu scorul de 34-23 (15-13), miercuri, in Sala Dinamo.

Dinamo, care castigase si in tur, la zece goluri, a facut o repriza secunda foarte buna, după ce la pauză diferenta de pe tabela era doar de două goluri in favoarea "dulailor", 15-13. Cekovskie Medvedi a condus cu 8-5 si 11-7 in prima repriza, dar Dinamo a punctat de patru ori la rand si a reusit apoi sa preia controlul jocului.

Pentru Dinamo au marcat Amine Bannour 7 goluri, Mohamed Mamdouh Ashem Shebib 6, Raul Nantes Campos 4, Iman Jamali Moorchegani 3, Stefan Vujic 2, Muhamed Zulfic 2, Jakov Vranjovic 2, Kamel Alouini 2, Nicuşor Negru 2, Rszvan Gavriloaia 2, Mihai Asoltanei 1, Ante Kuduz 1.

Golurile oaspetilor au fost reusite de Roman Ostascenko 5, Aleksandr Kotov 5, Kirill Kotov 4, Dmitri Santalov 3, Serghei Mark Kosorotov 2, Pavel Andreev 1, Dmitri Kornev 1, Denis Vasilev 1, Victor Furţev 1.

Au arbitrat slovacii Andrej Budzak si Michal Zahradnik, iar delegat EHF a fost turcul Ayberk Dilmen.

Dinamo ocupă primul loc, cu 15 puncte, urmată de Orlen Wisla Plock 9 puncte, GOG Gudme 9 puncte, Kadetten Schaffhausen 6 puncte, Chekhovskie Medvedi 6 puncte, IFK Kristianstad 5 puncte, toate echipele având 8 jocuri, iar Dinamo si Cehovskie câte 9.

Dinamo va juca ultimul meci din grupa pe 1 decembrie, in deplasare, cu formatia daneză GOG.