"Am inchis gura multora!" I-a salvat de la retrogradare, iar acum a semnat prelungirea contractului: "Am decis sa continuam!"

UTA Arad, primul club din playout care a anuntat cine va sta pe banca echipei in sezonul viitor.

Laszlo Balint va continua alaturi de trupa din Arad si din sezonul viitor.

"Am inceput ca doi nebuni un proiect ambitios la un club pe care l-am slujit cu dragoste ani in sir. Ne-am batut cu milioane de euro aruncate de cluburi cu staif, am trecut impreuna peste greutati si incercari. Iar varful icebergului a fost promovarea. Multi dadeau UTA victima sigura. In Liga 1.

Unii ii credeau retrogradati pana sa ii vada jucand. Azi, dupa ce am inchis gura multora, decidem sa mergem mai departe. Iar la cum il cunosc eu pe Gyuszi Balint sunt convins ca acest 'mai departe' inseamna si obliga la performanta. UTA continua cu Balint si in sezonul urmator de Liga 1!", a anuntat impresarul Bogdan Apostu, fost fotbalist la UTA si un apropiat al clubului.

UTA a evoluat in playout insa nu a avut emotii in privinta retrogradarii. Trupa lui Balint ocupa locul trei in clasament, cu 31 de puncte, la egalitate cu FC Arges si va lupta in ultima etapa pentru un loc la barajul care i-ar putea duce in Conference League.

Clasament playout Liga 1

1. Chindia 8m 35p.

2. FC Arges 8m 31p.

3. UTA Arad 8m 31p.

4. Dinamo 8m 30p.

5. Viitorul 8m 29p.

6. Gaz Metan 8m 29p.

7. Voluntari 8m 27p.

8. Astra Giurgiu 8m 24p.

9. Hermannstadt 8m 23p.

10. Poli Iasi 8m 20p.