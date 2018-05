"Am fost in negocieri avansate pentru vanzarea pachetului majoritar". Presedintele Viitorului, despre posibila vanzare si despre sansele ca Hagi sa plece afara

Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Oficialul campioanei en-titre a dezvaluit ca Hagi a fost in negocieri avansate pentru cedarea pachetului majoritar de actiuni al Viitorului, dar discutiile nu s-au concretizat. Acum, acesta nu se grabeste sa vanda.

De asemenea, Bivolaru a vorbit despre posibilitatea ca Hagi sa accepte o oferta de a antrena in strainatate. Acesta a spus ca sansele sunt "de la 1 la 99%".

"Orice e posibil. Noi am fost in negocieri avansate cu o companie de afara acum un an, dar nu s-a finalizat afacerea. Discutiile legate de o companie din tara nu stiu de unde au aparut. Noi am fost parteneri cu ei, ne-au sprijinit, speram sa o faca in continuare, dar ca si cumparatori...ramane de vazut.



Sansele ca Gica Hagi sa plece sunt intre 1 si 99%, deci nu e nimic clar, nimic sigur.

Hagi si Contra au discutat, era normal sa se intample. Eu cred ca, hai sa spun asa, nemultumirile noastre ca si club sunt justificate. Fiecare club isi doreste sa aiba cat mai multi jucatori la loturile nationale. Hagi le-a exprimat dupa un meci tensionat, poate nici el nu a gasit cel mai fericit moment si cea mai fericita exprimare, dar asta este", a spus Cristian Bivolaru la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.