BREAKING NEWS | Programul ultimei etape s-ar putea schimba: "Am vorbit cu LPF, e posibil sa se mute meciul nostru!" Anuntul facut dupa ce s-a intamplat la Craiova - FCSB

Programul etapei a 10-a, ultima a sezonului, s-ar putea schimba.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

CFR Cluj si FCSB se lupta pentru castigarea campionatului, iar meciurile celor doua formatii au fost pogramate duminica, la aceeasi ora. Partida dintre Iasi si Craiova, si ea cu implicatii serioase in stabilirea clasamentului si mai ales a echipelor ce vor merge in cupele europene, a fost programata initial pentru ziua de vineri. Acest lucru s-ar putea schimba.

Adrian Ambrosie, presedintele celor de la Iasi, sustine ca a purtat o serie de discutii cu reprezentantii LPF, iar meciul Iasi-Craiova ar putea fi reprogramat tot pentru seara de duminica, ora 20:45.

"Din informatiile pe care le avem este posibil sa se mute meciul nostru de vineri, duminica. Se se dispute la aceeasi ora cu celelalte doua partide. Asa este regulamentul, asa am vorbit cu cei de la LPF. Ei au facut un demers in acest sens pentru a se acorda sanse egale tuturor echipelor. Noi suntem de acord ca meciul sa se joace duminica. Nu avem nicio problema, mai ales ca este un meci cu implicatii in cupele europene. Avem o revansa de luat fata de Craiova pentru ca nu am reusit sa-i invingem", a declarat Adrian Ambrosie la ProX.

Inaintea ultimei etape, Viitorul este pe locul 3, iar Craiova pe pozitia a patra, ambele cu cate 35 de puncte. Daca echipa lui Hagi nu castiga pe terenul CFR-ului, nu inseamna doar ca ardelenii au castigat campionatul, ci si ca Viitorul pierde pozitia de Europa League daca Craiova invinge Iasi.

Devis Mangia, antrenorul oltenilor, s-a declarat extrem de nemultumit de programarea initiala a meciului echipei sale din ultima etapa. Tehnicianul italian a afirmat ca nu i se pare normal ca aceasta partida sa fie programata diferit fata de cele doua care decid titlul in conditiile in care Iasi-Craiova decide o reprezentanta a Romaniei in cupele europene.