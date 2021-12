”Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere”. Reghecampf, nervos după o nouă prestație palidă a echipei sale

Olteni au bifat un nou meci fără victorie după o prestație palidă, spre nemulțumirea lui Reghecampf, care a evitat să spună dacă în iarnă vor fi schimbări la nivelul lotului.

„Dezamăgire mare pentru jocul pe care l-am practicat, am fost foarte slabi din toate punctele de vedere. Trebuie să fim bucuroși că am câștigat un punct în seara asta. Au fost mult superiori nouă astăzi, am avut și o ședință scurtă cu jucătorii după meci. Este păcat că ultimul meci jucat acasă s-a încheiat așa. Fiind ultimul meci alături de fani, voiam să terminăm cu o victorie și cu un meci bun. Terminăm acest meci cu un gust amar.

Reghecampf, după Craiova - UTA 0-0

Am recunoscut acest lucru. Nu reușim să ieșim din apărare, cu pase. Sunt jucători cărora le este foarte greu să iasă la minge. Pentru mine, frustrarea este mare pentru că toți jucătorii fac parte din lotul echipei și trebuie să se ridice la nivelul pe care-l dorim. Trebuie să ne revenim, să mergem la Mediaș și să câștigăm. În partea a doua a campionatului trebuie să punem osul la bătaie, vom încerca să refacem jucătorii care sunt accidentați. Avem multe probleme. Trebuie să încercăm să-i refacem pe toți și să-i pregătim la un nivel foarte înalt.

În momentul de față, trebuie să ne gândim la play-off. Ăsta este obiectivul nostru. Trebuie să fim realiști, nu avem cum să vorbim în fața dumneavoastră despre ceea ce nu e real”, a spus Laurențiu Reghecampf, la finalul partidei.

Pentru olteni, acesta este al șaselea meci consecutiv fără victorie. Echipa lui Reghecampf s-a distanțat la nu mai puțin de 20 de puncte de liderul CFR Cluj și la 12 de FCSB, care ocupă locul doi.

De partea cealaltă, UTA rămâne în zona play-out-ului, cu 27 de puncte și șapte meciuri consecutive fără victorie, dintre care șase fără gol marcat.