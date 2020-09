"Am crezut ca e meciul castigat din minutul 1! Trebuia sa jucam altfel!" Morutan, DARAMAT dupa prima infrangere a sezonului

Trimis in teren in partea a doua a jocului, Morutan a dat o pasa de gol pentru reusita lui Man din minutul 86.

Morutan crede ca meciul a fost abordat gresit din start de colegii sai.



"Am pierdut meciul pe mana noastra. Trebuia sa intram mai concentrati si sa castigam meciul asta. Am pornit cu prima sansa si am crezut ca meciul e castigat din start. Trebuie sa ne mobilizam, sa fie asta un semnal de alarma pentru noi. Toate meciurile sunt decisive pentru noi. Trebuie sa intram in Europa, sa ajungem in grupe, unde ne e locul", a spus Morutan la Digisport.