3 dintr-o lovitura! Becali l-a scos din nou la pauza pe Bus! Atacantul, CRIZA de cand a venit la FCSB

Becali continua cu telefoanele pe banca!

Patronul FCSB a cerut 3 inlocuiri la pauza meciului cu Voluntari. Condusi cu 1-0 dupa 45 de minute, jucatorii FCSB-ului l-au nemultumit pe Becali. Chiar daca a incetat sa mai vina la jocuri, patronul echipei e in continuare conectat cu banca.

Astfel, de la cabine n-au mai iesit Briceag, Vina si Bus. In locul lor, la FCSB au aparut Pantiru, Olaru si Buziuc. Schimbarile erau previzibile inca din momentul publicarii echipelor. Briceag si Vina au fost aparitiile-surpriza in 11-le de start, in schimb ce Bus-Buziuc a devenit o schimbare de traditie deja pentru FCSB.