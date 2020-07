Alibec dupa ce l-a bagat in depresie pe Petrescu: "Ce-mi doresc? Sa plec! Nu pot sa stau la o echipa fara obiectiv!" Discurs genial: "Am mancat vreo 10-15 tantari"

Alibec a marcat si cu CFR, dupa dubla cu FCSB. A ajuns la 14 reusite in acest sezon din Liga 1!

Alibec nu-si doreste decat sa termine sezonul si sa paraseasca echipa. Denis spune ca n-are nicio oferta concreta, dar ca asteapta cluburile interesate sa-l caute. Alibec a vorbit si despre conditiile in care s-a desfasurat meciul de azi, pe o caldura infernala si intr-o invazie de tantari.

"Nu-mi convine egalul, puteam sa castigam pe final si sa speram si noi la un loc mai bun. Au pierdut multe puncte cei de la CFR, noi putem sa ne batem cu oricine de la egal la egal. Din ce sa jucam daca nu din placere? N-avem voie in Europa, jucam pentru noi, pentru familii, sa nu ne facem de ras. Daca pierdem cu echipele care se bat la titlu, zic ceilalti ca ne dam la o parte. Asa jucam cu toti de la egal la egal si gata. Cred ca jucam destul de bine ca echipa. Imi doresc sa plec, nu pot sta la o echipa care nu are obiective. N-am nicio oferta concreta, dar am timp si sper ca vor veni. Oriunde ar fi, vreau stabilitate si sa joc in cupele europene. Daca eram dupa bani, eram de mult in China sau stiu eu unde, in alta parte. Cred ca e bataie de joc sa joci la ora 1, nu stiu cum se joaca in playout. Si acum a fost foarte cald, au fost si tantarii. Cred ca am mancat vreo 10-15!", a spus Alibec la Digisport.