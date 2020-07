Denis Alibec il face PRAF pe Becali dupa ce l-a criticat: "Ii plac jucatorii care ii cer voie cand fac dragoste!" Le-a dat SHUT DOWN si jucatorilor FCSB

Denis Alibec a comentat declaratiile facute de Gigi Becali la adresa lui dupa meciul dintre FCSB si Astra.

Gigi Becali a vorbit dupa infrangerea cu Astra despre Denis Alibec, autorul unei duble, criticandu-l pe acesta pentru perioada petrecuta la FCSB. Patronul ros-albastrilor s-a luat de atitudinea atacantului de la antrenamente.

Denis Alibec i-a dat replica lui Gigi Becali intr-un mod mai acid.

„Isi da cu parerea despre fiecare jucator din Liga 1, nimeni nu ii spune nimic. Asa este el si nu ma intereseaza ce spune. Nu faceam nimic la antrenament, Probabil ii plac jucatorii care ii cer voie si cand fac dragoste. Daca ii plac jucatorii de genul asta… atunci va lua titlul peste 10 ani.

Mi-a placut ca Adi Popa a zis ce s-a intamplat si ar trebui ca cineva sa ia masuri. Am trecut prin multe la FCSB. A fost o perioada frumoasa pentru mine, dar grea pe final”, a spus Denis Alibec la ProSport.

Atacantul a dezvaluit ce l-a ambitionat sa intoarca rezultatul in meciul cu FCSB, dupa ce ros-albastrii au condus cu 2-0.

"Am fost ambitionat de vorbele lor, de ce vorbeau in teren. La pauza am zis sa le aratam ca nu degeaba i-am batut de doua ori. La 2-0 au inceput sa zica ca ne dau multe si le-am aratat noi ole-uri. Sunt talentati, dar daca valorau 10-15 milioane puteau pleca pana in momentul acesta”, a adaugat Denis Alibec.