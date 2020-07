Recomandare de CHAMPIONS LEAGUE pentru Denis Alibec: "E un jucator extraordinar, un atacant senzational! Maine l-as aduce!" La ce echipa ar putea ajunge

Denis Alibec (29 de ani) spera sa prinda un transfer in aceasta vara si un jucator e gata sa ii puna o vorba buna la o echipa de Champions League.

Denis Alibec a fost omul meciului in ultima partida din playoff, cand a reusit sa inscrie 2 goluri si sa ofere un assist in fata FCSB-ului.

Atacantul are 13 goluri in acest sezon de Liga 1 si spera sa prinda un transfer important in aceasta vara.

Cosmin Moti il vrea pe Alibec la Ludogorets si spune ca 'l-ar aduce maine' daca ar depinde de el.

Ludogorets este campioana Bulgariei si va juca in preliminariile Champions League:

"Daca ar fi dupa mine, maine l-as aduce pe Denis aici, nu intra in discutie lucrul acesta. Daca cineva ma intreaba vreodata, o sa imi spun parerea ca e un jucator extraordinar, un atacant senzational, un baiat de mare caracter. Daca ar tine de mine, maine l-as aduce la Ludogoret. Si noi mai avem nevoie de un atacant langa Claudiu, dar sunt alti oameni care se ocupa de lucrurile astea si deocamdata nu ma asculta nimeni pe mine", a spus Moti pentru Telekom Sport.

Denis Alibec: "Cu siguranta vreau sa plec"

Atacantul asteapta oferte in aceasta vara si spera ca Astra sa nu il impiedice sa paraseasca clubul:

"Daca voi fi lasat sa plec, cu siguranta pentru ca vreau si eu sa joc in cupele europene si cred ca mai am inca multe de spus pentru fotbal", spunea Alibec dupa victoria Astrei cu FCSB.