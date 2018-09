Alibec, deja PA de la Astra?! "Ronaldo oricum nu marcheaza, nu era de luat!" Ce super atacant aduce Astra

Astra e aproape sa dea lovitura pe piata transferurilor.

Clubul din Giurgiu se afla in negocieri avansate cu Jacques Zoua. Camerunezul are in CV 4 titluri cu Basel si meciuri in Bundesliga la Hamburg, in sezonul 2013-2014. Zoua a fost cu nationala Camerunului la Cupa Africii pe Natiuni, anul trecut.

Noul antrenor al Astrei, Gigi Multescu, e incantat de posibilitatea de a-l avea pe Zoua. Fotbalistul da cel mai bun randament ca varf impins. Ultima data, Zoua, 26 de ani, a jucat la KFCO Beerschot in liga secunda din Belgia. Zoua se va lupta pentru un loc in primul 11 cu Denis Alibec, vedeta de un milion a Astrei.

"Astazi a ramas ca se vor intalni partile la ultimele discutii. Sa speram ca se va realiza transferul. E un jucator cu un CV impresionant. Ar fi un mare castig pentru noi. Nu poate fi vorba despre ce a fost la CFR cu Julio Baptista. Al nostru a jucat, l-am vazut in meciuri intregi. Acum ce sa mai facem? Pe Ronaldo nu putem sa-l mai luam, e luat deja. Desi, in perioada asta oricum nu e prea inspirat, nu marcheaza, nu prea e de luat", a spus Multescu.