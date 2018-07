Alibec, cel mai scump transfer din istoria Ligii I, cea mai mare TEAPA! Cat a pierdut Becali in afacerea cu Astra!

Denis Alibec a parasit FCSB si s-a intors la Astra Giurgiu.

FCSB l-a vandut pe Denis Alibec inapoi la Astra, pentru 1,2 milioane de euro. Becali platise 2 milioane de euro in urma cu un sezon si jumatate pentru transferul atacantului, golgheter la Astra in acea perioada. Era cea mai scumpa tranzactie din istoria cluburilor din Liga I la acea perioada.

Denis Alibec a marcat insa doar 12 goluri si a mai reusit 10 pase decisive in cele 42 de meciuri in care a jucat. Chinuit de accidentari, dar si de scandaluri cu antrenorii si oamenii din conducere, Alibec nu s-a adaptat niciodata cu adevarat la FCSB si a ajuns sa se antreneze singur pana in acest moment, cand a revenit la Giurgiu.

Alibec a fost unul din marile pariuri ale lui Becali, care spera sa-l vanda iarna trecuta cu 10 milioane de euro pe Alibec. Patronul FCSB a pierdut 800.000 de euro la transferul lui Alibec.

"Nu vreau sa comentez, voi vorba saptamana viitoare. Maine avem meci la Iasi si nu pot sa vorbesc acum. Am 91 de kilograme. Azi e primul antrenament cu Astra. Cunosc majoritatea jucatorilor si cred ca o sa fie ok. Am vorbit cu cativa dintre ei si ma asteapta cu bratele deschise.

Cu Marius Maldarasanu nu am apucat sa vorbesc. Acum sunt la aeroport, trebuie sa plec la Iasi, discutam mai multe saptamana viitoare.", a declarat Denis Alibec la Digi.

Becali anuntase ca Alibec mai avea si varianta CFR Cluj, insa campionii au fost ocupati cu scandalul intern care a dus la demiterea lui Edi Iordanescu.

"Alibec s-a dus in negocieri la Astra sa stabileasca salariul. M-a sunat Florin Lovin ca are oferta din Franta sau Germania, pentru 1.7 milioane de euro. M-a sunat si Sumudica, il vrea in iarna si imi da si procente. Cealalta echipa din Romania care l-a vrut era CFR Cluj. M-a sunat un prieten al patronului ca il vrea pe Alibec. L-am sunat apoi eu si mi-a spus ca maine imi da un raspuns in functie de ce spune antrenorul. A ramas sa ma sune, nu m-a sunat, inseamna ca nu-l mai vrea, nu?", a spus Becali la PROX.

1 milion de euro e cota lui Denis Alibec pe transfermarkt.de

3 milioane de euro era cota lui Alibec vara trecuta.