OFERTA de ultim moment pentru Alibec: "Asteptam!" Becali anunta care e stadiul negocierilor: "Am luat o hotarare, LA REVEDERE!"

Alibec va pleca de la FCSB.

Gigi Becali a declarat ca l-a iertat pe atacant, insa nu poate trece peste decizia luata de Dica. Antrenorul nu-l mai vrea in lot dupa ce i-a contestat metodele de pregatire.

Gigi Becali afirma ca are o oferta clara de un milion de euro de la Astra, insa mai poarta negocieri si cu echipe din Turcia, dar si din Ucraina.

"Asteptam pentru Alibec. Cealalta oferta nu e oferta lor, atat vreau eu, 1,4 milioane de euro. Asta e sigur, oferta de 1 milion de euro de la Astra. Mai am discutii si prin Turcia si mai am oferta si din Ucraina.

Am luat o hotarare impreuna cu Dica si cu MM, la revedere. Eu sunt un om care orice ai face te iarta. Eu l-am iertat pe Alibec ca om, dar ca fotbalist e dificil. Nu pot sa calc in picioare personalitate lui Dica, si asa am calcat-o destul. Asa am gandit atunci, il vand si pe Alibec, il vand si pe Budescu", a declarat Gigi Becali la ProX.