După remiza din tur, scor 1-1, CSC 1599 s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la CS Dinamo, astfel că echipa condusă de Ionuț Lupescu și Ionel Dănciulescu va retrograda în Liga 3.

CS Dinamo retrogradează în Liga 3

CSC 1599 Șelimbăr a deschis scorul în minutul 74 prin Petrișor Petrescu din lovitură de la 11 metri, iar Patrick Vuc a stabilit scorul final în minutul 84.

CS Dinamo revine astfel în Liga 3, după un singur sezon. La finalul sezonului regular, CS Dinamo a încheiat pe locul 19, cu doar 16 puncte.

Ionel Dănciulescu este în acte antrenorul principal al lui Dinamo, însă este doar ”paravan” pentru Boris Keca. Acesta din urmă s-a aflat ”la butoane” după ce Florin Bratu a decis să plece la Metaloglobus.