Dinamo este în fața celui mai important meci al sezonului: barajul de Conference League cu marea rivală FCSB, pe care îl va disputa în fața unui stadion plin pe “Arcul de Triumf”.
FOTO EXCLUSIV Alex Musi s-a “întreținut” cu trei foști colegi de la FCSB înainte de derby
Dinamo - FCSB, “finala” pentru Conference League, poate fi urmărită de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Cele două echipe au ajuns la stadion cu mai bine de o oră și jumătate înainte de startul partidei, iar la inspecția gazonului Alexandru Musi (22 de ani) a schimbat câteva vorbe, preț de minute bune, cu trei foști colegi de la FCSB: Mihai Popescu, Mihai Lixandru și Alexandru Pantea.
Reamintim că Musi a fost transferat de Dinamo de la FCSB în vară, ca “monedă de schimb” pentru Dennis Politic, pe care Gigi Becali l-a vrut insistent la echipă și pentru care a plătit aproape un milion de euro.
În acest sezon, fostul jucător de la FCSB a fost unul dintre cei mai buni din lotul lui Dinamo, cu opt goluri și cinci pase decisive în 38 de partide.
Echipele de start la Dinamo - FCSB:
Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi
FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O. Popescu
