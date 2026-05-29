FOTO EXCLUSIV Alex Musi s-a “întreținut” cu trei foști colegi de la FCSB înainte de derby

Dinamo - FCSB, “finala” pentru Conference League, poate fi urmărită de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Dinamo este în fața celui mai important meci al sezonului: barajul de Conference League cu marea rivală FCSB, pe care îl va disputa în fața unui stadion plin pe “Arcul de Triumf”.

Alex Musi, dialog cu trei foști colegi de la FCSB înainte de derby

Cele două echipe au ajuns la stadion cu mai bine de o oră și jumătate înainte de startul partidei, iar la inspecția gazonului Alexandru Musi (22 de ani) a schimbat câteva vorbe, preț de minute bune, cu trei foști colegi de la FCSB: Mihai Popescu, Mihai Lixandru și Alexandru Pantea.

Reamintim că Musi a fost transferat de Dinamo de la FCSB în vară, ca “monedă de schimb” pentru Dennis Politic, pe care Gigi Becali l-a vrut insistent la echipă și pentru care a plătit aproape un milion de euro.

În acest sezon, fostul jucător de la FCSB a fost unul dintre cei mai buni din lotul lui Dinamo, cu opt goluri și cinci pase decisive în 38 de partide.

Echipele de start la Dinamo - FCSB:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O. Popescu

