După ce și-a reziliat contractul cu FCSB, Băluță a semnat un contract cu Los Angeles FC valabil până la finalul anului 2025, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Alexandru Băluță, în tribună la meciul lui Los Angeles FC. Urmează debutul?



Băluță nu a apucat însă să debuteze pentru echipa la care evoluează Heung-min Son și Hugo Lloris. Românul a avut anumite probleme legate de obținerea vizei și nu a fost în lot la niciuna dintre partidele de până acum.



La ultima partida, disputată luni dimineață, Băluță a fost prezent pe BMO Stadium din Los Angeles și a urmărit din tribună victoria contra lui Real Salt Sake, scor 4-1. O triplă a lui Denis Bouanga și un gol al lui Son au adus cele trei puncte echipei sale.



Având în vedere prezența la meci (VIDEO AICI), Băluță pare că se apropie de momentul debutului la Los Angeles FC. Formația sa tocmai și-a asigurat calificarea în play-off, cu cinci etape rămase de disputat din sezonul regulat.



Următorul meci de campionat al lui Los Angeles FC este programat duminică dimineață, pe terenul lui St. Louis City.

