Decizia luată de conducerea lui Liverpool în privința lui Arne Slot după umilința cu PSV de pe Anfield

Liga Campionilor
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, s-a impus cu scorul de 4-1 pe Anfield, în fața lui Liverpool, în runda a cincea din Champions League.

LiverpoolArne SlotPSV EindhovenChampions League
Olandezii au deschis scorul după doar 6 minute, iar Dennis Man a contribuit din plin. Românul a fost cel care l-a șicanat pe Virgil van Dijk, care a atins mingea cu mâna în careu și a provocat penalty-ul transformat de Ivan Perisic.

Decizia luată de Liverpool în privința lui Arne Slot

Liverpool a egalat după zece minute prin Szoboszlai, dar olandezii s-au dezlănțuit după pauză. Til a marcat pentru 2-1 în minutul 56, iar dubla lui Driouech a stabilit scorul final.

Conform Anfield Sector, Arne Slot are în continuare parte de susținerea șefilor de la Liverpool, deși Cormoranii au fost umiliți de PSV Eindhoven pe Anfield. Cu toate acestea, tehnicianul olandez ar fi înștiințat de faptul că este sub presiune și trebuie sub orice formă să redreseze echipa în perioada imediat următoare.

Se pare că surse din cadrul clubului de pe Anfield, dar și apropiați ai lui Arne Slot au dat asigurări că postul antrenorului nu este în pericol, iar înfrângerea suferită miercuri seară nu a schimbat acest lucru.

Arne Slot: ”Am primit sprijin din partea conducerii”

Slot a fost întrebat direct de jurnaliștii prezenți la meciul cu PSV despre soarta sa pe banca lui Liverpool, iar răspunsul a venit imediat. Olandezul spune că a primit deja susținerea conducerii și se gândește deja la ce are de făcut pe viitor.

„Am mult sprijin din partea conducerii. Ar fi minunat să putem inversa tendinţa şi să obţinem o victorie. 

Dar criticile fac parte integrantă din meseria de antrenor atunci când rezultatele nu sunt la înălţime”, a spus antrenorul lui Liverpool, imediat după meci.

Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
Vladimir Putin a spus c&acirc;nd se va &icirc;ncheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
