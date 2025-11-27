Decizia luată de conducerea lui Liverpool în privința lui Arne Slot după umilința cu PSV de pe Anfield

Olandezii au deschis scorul după doar 6 minute, iar Dennis Man a contribuit din plin. Românul a fost cel care l-a șicanat pe Virgil van Dijk, care a atins mingea cu mâna în careu și a provocat penalty-ul transformat de Ivan Perisic.

Decizia luată de Liverpool în privința lui Arne Slot

Liverpool a egalat după zece minute prin Szoboszlai, dar olandezii s-au dezlănțuit după pauză. Til a marcat pentru 2-1 în minutul 56, iar dubla lui Driouech a stabilit scorul final.

Conform Anfield Sector, Arne Slot are în continuare parte de susținerea șefilor de la Liverpool, deși Cormoranii au fost umiliți de PSV Eindhoven pe Anfield. Cu toate acestea, tehnicianul olandez ar fi înștiințat de faptul că este sub presiune și trebuie sub orice formă să redreseze echipa în perioada imediat următoare.

Se pare că surse din cadrul clubului de pe Anfield, dar și apropiați ai lui Arne Slot au dat asigurări că postul antrenorului nu este în pericol, iar înfrângerea suferită miercuri seară nu a schimbat acest lucru.

